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День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы

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День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Этот праздник с нетерпением ждут все дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки.

В последнем месяце уходящего 2019 года православным верующим предстоит встретить важное празднество, посвященное дню памяти святейшего Николая Чудотворца.

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых в православном христианстве, глубоко уважаемый в народе, признанный святейшим праведником и покровителем народным. Верующие изо дня в день совершают молебны перед Его святым ликом, моля о поддержке, помощи и заступничестве.

День памяти Божьего Угодника в 2019 году приходится на 19 декабря. В этот светлый день каждое обращенное к мученику слово обретает особую силу. В день праздника Николая Чудотворца самая тихая молитва непременно будет услышана, а те, кто в отчаянии громком, умоляют в надежде о поддержке святого, получат помощь.

День памяти Николая Чудотворца в 2019 году

В православии этот день празднуется дважды в год: летом и зимой. В декабре 2019 года день памяти святого Николая верующие встретят 19 числа. Эта дата неспроста посвящена памяти мученика, ведь именно в этот день святой покинул этот мир, отправляясь на Небеса, где Господь принял в Царствие Свое душу праведника. 19 декабря многие верующие отправятся на службу в храм, где обязательно будет проводиться служба в честь святителя Николая. Священнослужители в этот день уделяют особое внимание повествованию о жизни святого на земле, а также о его самых великих деяниях, которые он свершил уже после кончины.

В день памяти Николая Чудотворца необходимо уделить время молитвам, ведь все слова, обращенные в этот день к мученику, обязательно будут услышаны, и каждый получит поддержку и заступничество. Существует много не только церковных, но и народных традиций, которые верующие уважают, стараясь им следовать. В народе говорят, что если правильно встретить этот день, то можно даже привлечь в свою жизнь счастье, радость и благополучие.

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Не стоит в этот день создавать конфликты, ссориться с окружающими, а также грубить и хамить людям. С самого утра следует пребывать в хорошем расположении духа, а также не побояться попросить прощения у близких в случае вины.

В день почитания святого в народе принято устраивать обеденные застолья в кругу семьи и друзей. В этот день гость в доме — к счастью и благополучию.

Николай Чудотворец известен всем своей искренней и огромной помощью каждому, кто в ней нуждался. Поэтому в день его памяти не стоит проходить мимо людей, которым необходима помощь. Старайтесь бескорыстно оказывать поддержку, пусть и в мелочах, ведь в этот светлый день даже самое незначительное действие и помощь способны сотворить поистине огромные чудеса.

О чем молятся Николаю Чудотворцу 19 декабря

Великий святой помогает людям справиться со многими бедами, преодолеть печали и тревоги, поддерживает в трудные времена, дарит счастье и исцеляет серьезные болезни.

День Святого Николая 2019: что подарить детям на День святого Николая
День Святого Николая 2019: что подарить детям на День святого НиколаяЧитать полностью

Тем, кому предстоит дальняя дорога, путешествие, командировка, Николай Чудотворец станет верным помощником и заступником. Облегчит странствия путникам, укажет дорогу заблудшим, а тех, кто пребывает в духовных поисках себя, несомненно, направит на путь истины.

Верующие возносят молитвы к святому не только о помощи себе, но и своим близким. Чудотворец слышит каждого и помогает всем, кто в нем нуждается, особенно тем, кто возносит к нему молитвы в светлый и особенный праздник, посвященный его памяти.

Николай Чудотворец — главный из покровителей и заступников всех православных верующих. 19 декабря 2019 года, в день памяти святого, постарайтесь не предаваться грехам, по возможности посетить службу и поставить свечу у иконы праведника. В этот праздник ни одна молитва не останется неуслышанной, а поддержка угодника Божьего не заставит себя ждать.

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