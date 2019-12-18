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Среда, 18.12.2019
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
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Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев

Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
10:19 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости Украины:С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан.

Начиная с 2010 года из Украины эмигрировали почти четыре миллиона украинцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"С 2010 года за границей осталось почти 4 миллиона украинцев", - написал Дубилет.

Как сообщается, люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу.

Напомним, по состоянию на сегодня в Польше работают почти 900 тыс. украинских заробитчан. По словам заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловского, в польской экономике уже более 1 миллиона "эффективно занятых иммигрантов".

В Эстонии сейчас, по данным различных источников, находится около 30 тыс. украинцев.

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Украинские работники в Эстонии делятся на две категории. К первой группе относятся квалифицированные специалисты, которых приглашают в эстонские фирмы – IT-шники, медики, строители. Во вторую категорию входят неквалифицированные работники, которые приезжают в основном из Донбасса и на сезонные работы.

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Украина, Украинцы, Эмиграция, Дмитрий Дубилет.
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