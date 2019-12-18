Перепись населения Украины: кого, когда и как будут "считать"

В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Переписчики будут ходить по домам с 14 по 23 декабря. Цель этого эксперимента — определить, с какими трудностями столкнутся учетчики при проведении переписи во всеукраинском масштабе.
Ради чистоты эксперимента пробную перепись решено провести отдельно в городе и в сельской местности. Особенности городского населения будут изучаться на примере жителей Оболонского района Киева (будет исследована часть района). Сельское население в ходе эксперимента будут представлять жители Песковской территориальной общины (села Песковка, Раска, Мигалки Бородянского района Киевской области, создавшие общину в 2016 году).
Как сообщает Госслужба статистики, переписчики будут ходить по домам в специальной униформе — жилетах лимонного цвета. При себе у учетчика должен быть паспорт и удостоверение с голограммой. Всем переписчикам выдадут планшеты, куда будут заноситься сведения о респондентах.
О том, что в доме будет проводиться перепись, напомнят специальные плакаты на входе в подъезд или листовки в почтовом ящике.
Для чего проводят переписи населения?
Чтобы собрать данные обо всех людях, которые живут в стране и понимать, сколько граждан Украины сейчас есть, какие они и чем живут. Чтобы понять, сколько нас и какие мы.
Знание точного количества населения необходимо для эффективного расходования бюджетных средств – ведь это основной параметр формул распределения образовательной, медицинской субвенции и других трансфертов. Понимание того, каковы характеристики населения, помогает лучше организовать социальную и гуманитарную политику, делать точные демографические и экономические прогнозы и планировать развитие нашей страны на разных уровнях.
Когда перепись населения проводили в Украине в последний раз?
В 2001 году. Это была первая и единственная перепись в истории независимой Украины. Это – очень давно. Тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране.
Как ее планируют провести в 2020 году?
Госстат предлагает проводить перепись "традиционным" способом, с помощью переписчиков, которые приходят проводить опросы в каждую квартиру и каждый дом. Вместе с тем, в Кабмине думают над тем, чтобы опросить украинцев с помощью электронных реестров. Кажется, президент Украины Владимир Зеленский также предпочитает именно этот вариант. Но целесообразность такой переписи вызывает немало вопросов у социологов. Главным образом потому, что он не даст полного объема информации, который нужен для эффективного управления государством.
Социологическая ассоциация Украины указала на пять аргументов, которые должны свидетельствовать в пользу проведения соцопроса:
О чем будут спрашивать во время переписи?
У каждого человека – об одном и том же:
Почему во время переписи нужно отвечать на все те личные вопросы?
Чтобы создать основу для повышения качества жизни.
В одном материалов VoxUkraine подробно расписано, для чего нужны точные данные переписи населения. Если тезисно, то все это нужно потому, что:
Для чего нужны пробные переписи?
Для тренировки переписчиков перед основной переписью и устранения организационных недостатков. Так, по крайней мере, объяснил в эфире Украинского радио заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины Александр Гладун.
"Чтобы внести определенные коррективы уже в основную перепись и не иметь тех проблем, которые обнаружила пробная перепись. Это прежде всего реакция людей на вопросы переписного листа, отработки программного обеспечения, взаимодействие с органами местной власти. Без определенного взаимодействия невозможно организовать перепись по всей территории Украины. Потом – обучить персонал, потому что во время пробной переписи, как правило, привлекаются к работе люди, которые потом будут организовывать работу дальше в своих регионах", – рассказал он.