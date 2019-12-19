19 декабря - приметы и обряды в День Николая Зимнего

Новости Украины:В этот праздник принято оказывать любую помощь окружающим, помогать близким, дарить презенты и раздавать милостыню.

В церкви 19 декабря почитается память Николая Чудотворца. О нём слышали многие, но вот его история известна далеко не каждому. Будущий святитель родился в богатой семье аристократов примерно в III веке в городе Патара, расположенном на территории Малой Азии. Когда он был ещё ребёнком, семья переехала в портовый городок Миры, где Николай прожил до глубокой старости.

В переводе с греческого языка, имя Николай означает "победитель народов".

С детских лет Николая изучал Священное Писание. Дни он проводил в храме, а ночи – за молитвой. В вопросах веры был подобен старцу. Такое служение не могло остаться незамеченным.

Когда будущий святитель был юношей, его сосед разорился, чтобы не умереть от голода мужчина решил продать своих трёх дочерей в публичный дом. Узнав об этом, Николай обеспокоился судьбой девушек, чтобы им помочь, он ночью подкинул к ним в окно мешочек с золотыми монетами.

По кончине архиепископа Иоанна встал вопрос о том, кто займёт его место. Одному из епископов приснился пророческий сон. В видении было сказано, что это место должен занять юноша, который утром первый посетит храм. А имя этого молодого человека –Николай. И действительно с первыми лучами солнца в храм вошел Николай, которого впоследствии прозвали Чудотворцем.

По преданию, святитель имел поистине ангельский лик. От него исходило некое сияние, как от лица пророка Моисея.

Уже более 1000 лет мощи святого находятся в итальянском городе Бари. Привезли их сюда в 1087 году моряки. В 1953 году антропологи вскрыли гробницу святителя. Исследования показали, что иконографический образ Николая Чудотворца полностью соответствует его портрету.

Приметы и поверья

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

Если зима до 19 декабря была суровой, то с этого дня начнется оттепель, которая продлится до Спиридона-солнцеворота (25 декабря).

Если на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николая раскует.

Человек, рождённый 19 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди отличаются самодостаточностью, умеют отстаивать своё мнение и идут по жизни смело. Их не пугают трудности и неудачи. В качестве талисмана им подходят родонит и лазурит.