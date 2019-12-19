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Главой Набсовета "1+1" станет олигарх Коломойский

Главой Набсовета "1+1" станет олигарх Коломойский
21:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Игорь Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1".

Бизнесмен Игорь Коломойский, как главный акционер группы "1+1 медиа" возглавит наблюдательный совет телеканала "1+1", сообщает пресс-служба телеканала в четверг.

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, "1+1 медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. … Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 +1", - сказано в сообщении.

Кроме того, новым главой правления "1+1 медиа" и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук.

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Отмечается, что нардеп Александр Ткаченко (фракция Слуга народа") остается почетным президентом "1 + 1 медиа".

Медиахолдинг "1+1 медиа", контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди" а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.

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Телеканал, 1+1, Игорь Коломойский, Украинский телеканал.
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