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Данилюк оценил влияние Коломойского на ситуацию в Украине

Данилюк оценил влияние Коломойского на ситуацию в Украине
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению Данилюка, влияние Коломойского на ситуацию в Украине слабеет.

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается, убежден бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

Об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

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В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг ПриватБанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.

В связи с этим Данилюк напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели ПриватБанк в государственную собственность.

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ПриватБанк, Александр Данилюк, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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