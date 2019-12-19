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Скалецкая анонсировала год медсестринства в Украине (Видео)

Скалецкая анонсировала год медсестринства в Украине (Видео)
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Минздрав планирует создать дорожную карту развития медсестринства.

В 2020 году, который объявлен годом медсестринства, Министерство здравоохранения планирует ввести европейские стандарты медсестринства и создать дорожную карту развития этой отрасли.

Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

"В следующем году мы должны объединить ресурсы, знания и экспертизу для создания дорожной карты на 5-10 лет. Медсестра в Украине - это достойная профессия, которая должна быть уважаема и достойно оплачиваема", - отметила министр Зоряна Скалецкая.

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Речь идет не только об улучшении условий труда и повышении заработной платы, но и о комплексном подходе, включающем более качественный и современный уровень образования медицинских сестер, расширение медицинских практик, изменение системы управления.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Зоряна Скалецкая, Медсестринство.
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