Скалецкая анонсировала год медсестринства в Украине (Видео)

Новости Украины:Минздрав планирует создать дорожную карту развития медсестринства.

В 2020 году, который объявлен годом медсестринства, Министерство здравоохранения планирует ввести европейские стандарты медсестринства и создать дорожную карту развития этой отрасли.

Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

"В следующем году мы должны объединить ресурсы, знания и экспертизу для создания дорожной карты на 5-10 лет. Медсестра в Украине - это достойная профессия, которая должна быть уважаема и достойно оплачиваема", - отметила министр Зоряна Скалецкая.

Речь идет не только об улучшении условий труда и повышении заработной платы, но и о комплексном подходе, включающем более качественный и современный уровень образования медицинских сестер, расширение медицинских практик, изменение системы управления.