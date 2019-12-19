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НАБУ вручило подозрение одной из экс-руководительниц Миграционной службы

НАБУ вручило подозрение одной из экс-руководительниц Миграционной службы
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:НАБУ и САП уведомили о подозрении в коррупции экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой.

В четверг детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

"Подозрение бывшему первому заместителю главы ДМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГТС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, обнародованном на странице САП в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По данным САП, досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. "При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8тыс., которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

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Кроме того, экс-первый замглавы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана украинского гражданства за якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В САП не называют имени и фамилии экс-чиновника, уведомленной о подозрении.

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Вместе с тем, экс-нардеп от "БПП" и журналист Сергей Лещенко написал в своей странице в соцсети Фейсбук, что "НАБУ и САП сообщили о подозрении Дине Пимаховой, экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины".

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САП, НАБУ, Миграционная служба.
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