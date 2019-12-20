У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Лев пришло в наш язык из Греции и означает "царь зверей", "лев".

С еврейского языка имя переводится как "сердце". В Западной Европе чаще употребляют имена Леон и Лео, чем Лев. В Армении принято мальчиков называть Левон или же Лев. У мусульман аналогом этого имени будет имя Лейс.

Лев обладает терпимостью и гибкостью. Этот мужчина внимательно относится к слабым, всегда готов прийти на помощь старикам и детям. Но если его самолюбие ущемлено, то Лев становится весьма неприятным человеком для окружающих.

Имя Лев, в целом по России, нельзя назвать ни особенно популярным, ни очень редким, но вот в 2015 году это имя появилось в 30-ке самых популярных имён среди новорожденных Москвы. Наибольший интерес к этому имени был в 30-40-е годы ХХ века, скорее всего из-за того, что именно так звали одного из революционных идеологов марксизма - Льва Троцкого. За 2016 год интерес к имени остался приблизительно на одном уровне, продемонстрировав при этом значительные колебания. Своего максимума популярность имени достигла в июле 2016 года.

Поздравления

Для тебя, Лев, сегодня тёплые слова,

Комплименты, пожеланья, поздравленья,

Пусть всё отлично сложится отлично у тебя,

Пусть дарит жизнь лишь яркие мгновенья.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает удачи птица,

Здоровья крепкого тебе, благополучия, тепла,

Чтоб сказкой жизнь твоя была.

Лев, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Для поздравлений есть причина:

У Льва сегодня - именины!

Он назван именем звериным,

Но в жизни - ласковой мужчина.

Поздравить Левушку хотим,

Чтоб в величавости своей

Он был бы более терпим,

Чем его тезка - царь зверей.

Будь справедлив и мудр, как лев,

И уважай других права.

В любви всеобщей преуспев,

Носи по праву имя Льва!

Вы при свечах ему признайтесь,

Любви восторгов не скрывая,

И царь зверей уж в Вашей власти!

Вы можете теперь, зевая,

Ему за ушком почесать,

Боготворя и обожая,

Он будет всё за Вас решать

Что Вам купить и где гулять…

У Вас сегодня именины, Лев!

Любовь в душе пускай хранит напев

Счастливых дней, что были и что будут,

И все хорошее пусть сердце не забудет!

Пусть сбудутся события надежд,

Судьба чтоб оградила от невежд,

Которые лишь душу отравляют,

Пусть из судьбы навеки пропадают!

Имя царское и звучное,

И никто не станет спорить:

Лев - создание могучее,

Много есть о том историй.

Но сегодня с именинами

Поздравляю я с душой.

Тебе успеха долю львиную

И в жизни радости большой.

С именинами Льва поздравляем!

На природе сей праздник гуляем.

Потому что, желанным подарком

Для него есть лес, речка и парки.

Пусть судьба порадует теплом,

созиданием, движением к удаче,

Чтобы стала жизнь твоя богаче

На позитив, и станет, Лев, светло!

Желаю, Лев, в день ангела сейчас,

Удачи каждый миг и каждый час.

Пускай душа наполнится любовью,

Пускай идет удача за тобою,

Пускай шагает счастье по пятам,

Мужчина познается по делам!

Так пусть же Льву везет, как никогда,

Обходит стороной тебя беда!

Иди к мечтам,как сердце, друг, велит

Красиво, с верою в добро и справедливость,

Не стоит подпускать к себе, Лев, лживость,

И пусть тебя дыханье счастья окрылит!

Пусть радостные мгновения, Лев,

Жизнь твою преображают.

Больше тебе стойкости и терпения

Пусть любовь сердце и душу согревает!

Позвольте, Лева, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Ты царь по жизни, сильный духом,

И дружбу ценишь ты, братуха.

Ты благороден и красив,

И людям даришь позитив.

Тебя ценю и уважаю,

Тебе здоровья я желаю.

Ты, Лев, отличный человек,

Здоровья крепкого навек.