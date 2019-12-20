У Кучмы анонсировали скайп-конференцию по обмену заключенными

Новости Украины:Украинская сторона выступала за провидение скайп-конференции для решения вопроса обмена удерживаемыми лицами 20 декабря.

Скайп-конференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену удерживаемыми лицами состоится 23 декабря.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Для продолжения работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года", - сообщила она.

Как сообщалось ранее, 18 декабря в Минске состоялась последняя в этом году встреча участников ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена удерживаемыми лицами. Также в Минске решили не согласовывать новое перемирие на Донбассе, а поддерживать объявленный в июле режим тишины.

Вместе с тем спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники группы начали определять дополнительные участки на линии разграничения для разведения сил и средств.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что во время переговоров было согласовано большое количество деталей и технических нюансов обмена удерживаемыми, но практически в последний момент все договоренности были разрушены боевиками «ЛНР».

Кучма выступал за проведение скайп-конференции для решения вопроса обмена удерживаемыми лицами 20 декабря.

Напомним, Вадим Пристайко надеется на обмен пленными до конца года.