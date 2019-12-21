У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Имя Анфиса – это греческое имя, образованное от "анфос" – "цветок".

Имя Анфиса может звучать как Анфуса или Антуза, например, в Румынии или Молдавии. Существует мужское имя Анфим (Антим), образованное от этого же корня.

В христианстве упоминаются несколько мучениц и преподобных, носящих имя Анфиса. Католические именины Анфисы – 27 июля, 22 августа, 27 августа, остальные указанные даты – это православные именины Анфисы.

Анфиса обладает капризным и несколько манерным характером. Однако с первого взгляда этого можно не заметить. При первом знакомстве с Анфисой обычно отмечают то, что это спокойная, тихая и самостоятельная женщина. Лишь при более близком знакомстве люди часто отмечают ее самодовольство, упрямство и конфликтность. Порой она чрезмерно горда и капризна.

Анфиса обычно выбирает для себя профессиональную сферу, не требующую больших усилий. Часто она становится библиотекарем или продавцом, секретарем или музейным работником. Возможно, она станет косметологом.

Девушка с именем Анфиса красива. Она любит общество мужчин, но выбирает их с большим разбором. Лишь с возрастом Анфиса откроет в себе способность быть доброй, верной и искренней. Она научится критиковать окружающих, делая это аргументировано и безобидно для собеседника. Это качество положительно скажется на ее семейных отношениях.

К семейным отношениям Анфиса идет долго. В юности девушка с этим именем пользуется вниманием мужчин, но любимого среди них найти не может. Безответная любовь очень опасна для Анфисы. Девушка очень тяжело переживает такие чувства. Если Анфисе удастся выйти замуж за любимого, то она становится хорошей женой и матерью. Но даже в этом случае чувства Анфисы не выдерживают времени, и через десятилетие она остывает к мужу, начинает требовать от него невозможного. Жить с такой женщиной очень сложно, поэтому ее брак часто распадается.

Скрытые качества Анфисы могут очень негативно сказаться на её личной жизни. С детства Анфиса мечтает о богатстве, а, добившись этого, она безмерно кичится своими деньгами. Такая Анфиса будет вести себя вызывающе, но при случае постоит за себя.

На самом деле Анфиса не любит шум и толпу. Она чувственна и эмоциональна. В общении любит настоять на своем, может быть хитра и злопамятна. Анфиса нерационально тратит деньги, но в домашней обстановке она – хорошая хозяйка. Анфиса охотно принимает гостей и умеет их занять.

Поздравления

Анфиса, с Днем Ангела, милая,

"Цветущая" ты и красивая,

И если верить имени,

И если верить глазам!

С праздником! С днём твоим личным!

Пусть будет все отлично!

Пусть будет успех приличным!

Чтоб не было места слезам!

Анфиса — значит, цветущая,

Прелестная и красивая!

Так пусть же любовь всемогущая

Одарит тебя с новой силою.

Пусть жизнь в именины светлые

Большим торжеством порадует!

Исполнит желанья заветные,

Скорей поспеши загадывать!

Анфисе я удачи много

Хочу сегодня пожелать,

В день Ангела своей дорогой,

Всегда широкою шагать.

Любить семью свою и близких,

И никогда не предавать,

И не бояться в жизни риска,

И не бояться побеждать!

Анфиса, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Сегодня именины справит

Анфиса, что мне всех милей.

Тебя, любимая, поздравить

От всей души хочу скорей.

Тебе желаю, чтобы счастье

Не разлучалось бы с тобой.

И даже мелкие несчастья

Всегда ходили стороной.

Анфиса, леди настоящей

На этом свете рождена,

И в голосе твоем звенящем

Сама любовь отражена.

В день именин желаю счастья,

Пускай всегда тебе везет,

Не будет никогда напастей,

Любовь тебя не подведет!

Анфиса, с именинами тебя

Я от души сегодня поздравляю,

Желаю счастья, ты живи, любя,

Надеясь, веря, вечно процветая.

Ведь счастье улыбнется только той,

Кто верит в настоящую удачу,

Пусть на душе твоей царит покой,

Пусть никогда глаза твои не плачут!

С днем ангела, Анфисочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Пусть всех царапает как киса

Такая вот капризная судьба!

Но для тебя, сестра моя — Анфиса,

Она пусть будет нежна и добра!

Еще желаю в эти именины,

Улыбок, счастья, много добрых дней!

И чтобы жизнь как будто бы с картины —

В достатке, радости и окружении людей!

С именинами Вас, Анфиса,

Поздравляю! Хочу пожелать,

Чтобы счастье пришло очень быстро,

Никогда не пришлось, чтоб страдать!

Чтоб любовь Вас своею рукою,

Оградила от грусти и бед!

И пусть лягут цветущей строкою

В сердце счастье, удача, успех!