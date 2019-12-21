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Украину накроют дожди: прогноз погоды на выходные

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Украину накроют дожди: прогноз погоды на выходные
08:14 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На выходные в Украине ожидается теплая дождливая погода.

На выходные в Украине синоптики Укргидрометцентра обещают теплую погоду с дождями по всей территории страны.

В субботу 21 декабря сильные дожди возможны лишь на Западе, в то время как на остальной части Украины будет солнечно с переменной облачностью.

Средняя температура воздуха на Западе +7…+10, ночью - до +5.  На Севере днем от +7 до +9, ночью до +4. В центральных областях температура днем составит +7…+10, ночью до +4. На Востоке днем от +4 до +6, а ночью морозы от -4 до -1. На Юге +10…+14 днем и +3…+5 ночью.

В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +7…+9 днем и +1…+3 ночью. 

Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +8...+10, дождь

  • Львов – +7...+9, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +8...+10, небольшой дождь

  • Тернополь – +7...+9, небольшой дождь

  • Черновцы – +8...+10, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +7...+9, небольшой дождь

  • Луцк – +8...+10, небольшой дождь

  • Ровно – +8...+10, небольшой дождь

  • Житомир – +8...+10, переменная облачность

  • Винница – +8...+10, переменная облачность

  • Одесса – +10...+12,  переменная облачность

  • Николаев – +10...+12,  переменная облачность

  • Херсон – +9...+11,  переменная облачность

  • Симферополь – +12...+14,  переменная облачность

  • Кропивницкий – +8...+10,  переменная облачность

  • Черкассы – +7...+9,  переменная облачность

  • Чернигов – +7...+9,  переменная облачность

  • Сумы – +6...+8,  переменная облачность

  • Полтава – +6...+8,  переменная облачность

  • Днепр – +8...+10,  переменная облачность

  • Запорожье – +8...+10,  переменная облачность

  • Донецк – +4...+6,  переменная облачность

  • Луганск – +3...+5,  переменная облачность

  • Харьков – +4...+6,  переменная облачность

  • Киев – +7...+9,  переменная облачность

Прогноз погоды на 21 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +9...+11, дождь

  • Львов – +8...+10, дождь

  • Ивано-Франковск – +8...+10, дождь

  • Тернополь – +8...+10, дождь

  • Черновцы – +8...+10, дождь

  • Хмельницкий – +8...+10, дождь

  • Луцк – +8...+10, дождь

  • Ровно – +8...+10, дождь

  • Житомир – +8...+10, дождь

  • Винница – +9...+11, дождь

  • Одесса – +12...+14,  дождь

  • Николаев – +12...+14,  дождь

  • Херсон – +12...+14,  дождь

  • Симферополь – +12...+14,  дождь

  • Кропивницкий – +9...+11,  дождь

  • Черкассы – +9...+11,  дождь

  • Чернигов – +9...+11,  дождь

  • Сумы – +9...+11,  дождь

  • Полтава – +9...+11,  дождь

  • Днепр – +9...+11, дождь

  • Запорожье – +12...+14,  дождь

  • Донецк – +8...+10,  дождь

  • Луганск – +8...+10,  дождь

  • Харьков – +8...+10,  дождь

  • Киев – +8...+10,  дождь

Прогноз погоды на 22 декабря

22 декабря по всей территории страны пройдут дожди.

Средняя температура воздуха на Западе +8…+11, ночью - до +8.  На Севере днем от +8 до +11, ночью до +4...+7. В центральных областях температура днем составит +9…+11, ночью до +6...+8. На Востоке днем от +8 до +10, а ночью морозы от +3...+8. На Юге +12…+14 днем и +7…+9 ночью.

В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +8…+10 днем и +5…+7 ночью. 

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Погода в Украине, Прогноз погоды, Прогноз погоды на выходные, Прогноз погоды на 21 декабря, Прогноз погоды на 22 декабря.
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