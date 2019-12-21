Украину накроют дожди: прогноз погоды на выходные

На выходные в Украине синоптики Укргидрометцентра обещают теплую погоду с дождями по всей территории страны.
В субботу 21 декабря сильные дожди возможны лишь на Западе, в то время как на остальной части Украины будет солнечно с переменной облачностью.
Средняя температура воздуха на Западе +7…+10, ночью - до +5. На Севере днем от +7 до +9, ночью до +4. В центральных областях температура днем составит +7…+10, ночью до +4. На Востоке днем от +4 до +6, а ночью морозы от -4 до -1. На Юге +10…+14 днем и +3…+5 ночью.
В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +7…+9 днем и +1…+3 ночью.
Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10, дождь
Львов – +7...+9, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +8...+10, небольшой дождь
Тернополь – +7...+9, небольшой дождь
Черновцы – +8...+10, небольшой дождь
Хмельницкий – +7...+9, небольшой дождь
Луцк – +8...+10, небольшой дождь
Ровно – +8...+10, небольшой дождь
Житомир – +8...+10, переменная облачность
Винница – +8...+10, переменная облачность
Одесса – +10...+12, переменная облачность
Николаев – +10...+12, переменная облачность
Херсон – +9...+11, переменная облачность
Симферополь – +12...+14, переменная облачность
Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность
Черкассы – +7...+9, переменная облачность
Чернигов – +7...+9, переменная облачность
Сумы – +6...+8, переменная облачность
Полтава – +6...+8, переменная облачность
Днепр – +8...+10, переменная облачность
Запорожье – +8...+10, переменная облачность
Донецк – +4...+6, переменная облачность
Луганск – +3...+5, переменная облачность
Харьков – +4...+6, переменная облачность
Киев – +7...+9, переменная облачность
Прогноз погоды на 21 декабря
Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11, дождь
Львов – +8...+10, дождь
Ивано-Франковск – +8...+10, дождь
Тернополь – +8...+10, дождь
Черновцы – +8...+10, дождь
Хмельницкий – +8...+10, дождь
Луцк – +8...+10, дождь
Ровно – +8...+10, дождь
Житомир – +8...+10, дождь
Винница – +9...+11, дождь
Одесса – +12...+14, дождь
Николаев – +12...+14, дождь
Херсон – +12...+14, дождь
Симферополь – +12...+14, дождь
Кропивницкий – +9...+11, дождь
Черкассы – +9...+11, дождь
Чернигов – +9...+11, дождь
Сумы – +9...+11, дождь
Полтава – +9...+11, дождь
Днепр – +9...+11, дождь
Запорожье – +12...+14, дождь
Донецк – +8...+10, дождь
Луганск – +8...+10, дождь
Харьков – +8...+10, дождь
Киев – +8...+10, дождь
Прогноз погоды на 22 декабря
22 декабря по всей территории страны пройдут дожди.
Средняя температура воздуха на Западе +8…+11, ночью - до +8. На Севере днем от +8 до +11, ночью до +4...+7. В центральных областях температура днем составит +9…+11, ночью до +6...+8. На Востоке днем от +8 до +10, а ночью морозы от +3...+8. На Юге +12…+14 днем и +7…+9 ночью.
В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +8…+10 днем и +5…+7 ночью.