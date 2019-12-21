Украину накроют дожди: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:На выходные в Украине ожидается теплая дождливая погода.

На выходные в Украине синоптики Укргидрометцентра обещают теплую погоду с дождями по всей территории страны.

В субботу 21 декабря сильные дожди возможны лишь на Западе, в то время как на остальной части Украины будет солнечно с переменной облачностью.

Средняя температура воздуха на Западе +7…+10, ночью - до +5. На Севере днем от +7 до +9, ночью до +4. В центральных областях температура днем составит +7…+10, ночью до +4. На Востоке днем от +4 до +6, а ночью морозы от -4 до -1. На Юге +10…+14 днем и +3…+5 ночью.

В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +7…+9 днем и +1…+3 ночью.

Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10, дождь

Львов – +7...+9, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +8...+10, небольшой дождь

Тернополь – +7...+9, небольшой дождь

Черновцы – +8...+10, небольшой дождь

Хмельницкий – +7...+9, небольшой дождь

Луцк – +8...+10, небольшой дождь

Ровно – +8...+10, небольшой дождь

Житомир – +8...+10, переменная облачность

Винница – +8...+10, переменная облачность

Одесса – +10...+12, переменная облачность

Николаев – +10...+12, переменная облачность

Херсон – +9...+11, переменная облачность

Симферополь – +12...+14, переменная облачность

Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность

Черкассы – +7...+9, переменная облачность

Чернигов – +7...+9, переменная облачность

Сумы – +6...+8, переменная облачность

Полтава – +6...+8, переменная облачность

Днепр – +8...+10, переменная облачность

Запорожье – +8...+10, переменная облачность

Донецк – +4...+6, переменная облачность

Луганск – +3...+5, переменная облачность

Харьков – +4...+6, переменная облачность

Киев – +7...+9, переменная облачность

Прогноз погоды на 21 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11, дождь

Львов – +8...+10, дождь

Ивано-Франковск – +8...+10, дождь

Тернополь – +8...+10, дождь

Черновцы – +8...+10, дождь

Хмельницкий – +8...+10, дождь

Луцк – +8...+10, дождь

Ровно – +8...+10, дождь

Житомир – +8...+10, дождь

Винница – +9...+11, дождь

Одесса – +12...+14, дождь

Николаев – +12...+14, дождь

Херсон – +12...+14, дождь

Симферополь – +12...+14, дождь

Кропивницкий – +9...+11, дождь

Черкассы – +9...+11, дождь

Чернигов – +9...+11, дождь

Сумы – +9...+11, дождь

Полтава – +9...+11, дождь

Днепр – +9...+11, дождь

Запорожье – +12...+14, дождь

Донецк – +8...+10, дождь

Луганск – +8...+10, дождь

Харьков – +8...+10, дождь

Киев – +8...+10, дождь

Прогноз погоды на 22 декабря

22 декабря по всей территории страны пройдут дожди.

Средняя температура воздуха на Западе +8…+11, ночью - до +8. На Севере днем от +8 до +11, ночью до +4...+7. В центральных областях температура днем составит +9…+11, ночью до +6...+8. На Востоке днем от +8 до +10, а ночью морозы от +3...+8. На Юге +12…+14 днем и +7…+9 ночью.

В Киеве 21 декабря ожидается такая температура воздуха: +8…+10 днем и +5…+7 ночью.