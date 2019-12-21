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Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом
14:53 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины:В рамках мероприятий по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу на территории Украины полиция начала 250 уголовных производств.

Как сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции, по факту занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала отработки изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции на места происшествия по трем адресам задокументирована противоправная деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

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Как сообщалось ранее, 20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей.

Для выявления и противодействия незаконному игорному бизнесу создано более 700 мобильных групп правоохранителей.

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Полиция, Игорный бизнес, Нацполиция.
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