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Католическое Рождество: традиции празднования

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Католическое Рождество: традиции празднования
18:22 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Ежегодно католики со всего мира 25 декабря празднуют Рождество.

Закон об официальном выходном на Католическое Рождество 25 декабря в Украине вступил в действие со 2 декабря 2017 года. В связи с этим, в этом году тоже будет выходной. До этих нововведений, праздничным днем было только 7 января, когда христиане отмечают Рождество по юлианскому календарю.

Предложения отказаться отмечать религиозные праздники по старому юлианскому календарю и перейти на григорианский уже давно выражают как граждане, так и депутаты.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.

Католическое Рождество 2019: традиции празднования

Принято считать, что в католическом мире это самый большой праздник. Он приходится на одну из самых длинных ночей в году, когда, по верованию христиан, родился Иисус Христос в Вифлиеме.

Интересный факт, что 25 декабря в Украине Рождество отмечалось в основном поляками. Поэтому на территории Западной Украины можно услышать, что католическое Рождество называют "польским" Рождеством.

Наряженная елка или сосна, которую ставят в своих домах верующие, – главное украшение праздника. Дерево можно украсить как пожелаете, даже свежие цветы и сочные фрукты являются частью декора.

На католическое Рождество совершаются три богослужения:

  • Первое происходит в полночь, оно символизирует единство Отца и Сына.

  • Второе – на рассвете, во время появления на свет новой жизни.

  • Третье происходит днем. Оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердцах всех верующих.

Адвент – это время ожидания праздника, так как католики не имеют поста как такового. Религиозные католики в течение месяца перед Рождеством стараются больше времени посвящать молитвам и посещению церкви и общению с семьей. А некоторые ограничивают себя и не едят мясо.

"O come divine Messiah" – религиозная песня, которую исполняют во время Адвента:

 

Интересная традиция: на католическое Рождество нельзя оставлять ни одного родственника, ни одного знакомого без подарка. Кстати, этот обычай обмениваться подарками на Рождество пришел из библейского сказания, когда люди приносили подарки младенцу Иисусу.

Все чудеса, которые происходят на Рождество, католики связывают с действиями смешного толстячка, который любит посмеяться и пошалить. Но не все католические священники поддерживают этот культ, потому что считают его языческим.

Гусь с яблоками и капустой или запеченная индейка – главное рождественское блюдо. Интересно, что в США принято подавать индейку с клюквенным соусом, а в Англии – с соусом из крыжовника. В Греции и Франции индейку запекают в белом вине.

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25 декабря будет выходным днем в Украине, поэтому это хорошая возможность собрать за столом всю семью, обменяться подарками и украсить дом к Рождеству.

Рождественские традиции передаются из поколения в поколение. Что-то видоизменяется из-за влияния развития человечества, но самое главное остается.

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