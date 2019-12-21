Зимнее солнцестояние 2019: обязательные ритуалы 22 декабря

Новости Украины:Ночь с 21 на 22 декабря самая длинная и одна из самых магических ночей в году.

Зимнее солнцестояние – день, когда наступает самая длинная ночь и самый короткий день. Но с этого дня длительность дня будет расти, а ночи сокращаться. В 2019 году оно произойдет 22 декабря в 06:19 по киевскому времени. Почти все народы верили в мистическую силу этого времени.

С этой силой нужно обходиться очень осторожно. Каждый из 12 дней до конца декабря соответствует одному из месяцев будущего года. Время уплотняется, концентрируется, позволяя запрограммировать следующий год.

Наши предки верили, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Это идеальное время для совершения обрядов.

22 декабря 2019 года нужно быть осторожными и внимательными, поскольку энергетика дня неоднозначна. В этот день можно проводить ритуалы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Что обязательно нужно сделать в этот день?

Чтобы проститься со всеми проблемами и болезнями, напишите их на листе бумаги и сожгите в пламени свечи.

Чтобы привлечь любовь, отпустите все старые раны и все привязанности в этот день. Для этого возьмите веревку и со словами "отпускаю" перерезайте ее столько раз, сколько препятствий на пути любви внутри себя и в своей жизни вы обнаружите.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, сутра подойдите к окну и поблагодарите Солнце и Луну за энергию. Также можете надеть в этот день талисман на привлечение удачи. Чтобы наполниться энергией успеха, прославляйте Солнце. Встаньте прямо, закройте глаза, и представьте, как его лучи заполняют все ваше тело и всю вашу ауру.

Чтобы заручиться поддержкой Луны в любом деле и привлечь богатство, возьмите стакан воды, произнесите свое желание и выпейте его. В этот день будьте внимательными, скромными и сдержанными. И тогда счастье, любовь, здоровье и богатство придут в вашу жизнь.