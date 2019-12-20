День зимнего солнцестояния 2019: главные приметы и обряды

Новости Украины:Каждый год в декабре проходит день зимнего солнцестояния. Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году.

День зимнего солнцестояния считается опасным временем, когда злые силы ходят по земле. В это время наши предки защищались от зла с помощью обрядов, мастерили обереги и вели себя осторожно, чтобы ненароком не накликать беду.

Ночь зимнего солнцестояния самая длинная, и в это время в прежние времена проводили множество обрядов, направленных на защиту от негатива. Эксперты предлагают узнать о способах привлечения удачи и богатства, которые также были популярны в день солнцеворота, и познакомиться с народными приметами.

Обряды на защиту в солнцестояние

1. В прежние времена от бед защищались при помощи огня, разжигая большие костры. В современном мире в центре мегаполиса вряд ли получится разжечь костер, поэтому можно использовать свечи красного и оранжевого цветов. Их зажигают дома, приговаривая:

"Яркий огонь горит, семью от бед хранит. Пламя без ветра играет, злых духов к семье не пускает".

Свечи оставляют догорать до конца, чтобы наверняка отпугнуть нечисть от дома и от близких людей.

2. На защиту дома проводят обряд по изготовлению талисмана. На стол ставят свечу и зажигают ее. После того, как огонь разгорится, расстилают красную ткань и помещают на нее небольшую рябиновую ветку, полынь, чеснок, щепотку соли. Ткань собирают по краям и затягивают красной нитью на пять узлов, приговаривая:

"Дом от бед защищаю, злых людей на порог не пускаю. Пять узлов — пять стражей. Один нечисть не подпустит, второй помыслы злые раскусит. Третий — беды отведет, четвертый — болезни заберет, а пятый — дурные мысли сотрет".

Готовый оберег вешают над входной дверью.

3. Защитный обряд проводят во время захода Солнца. Для этого в каждой комнате ставят по свече, зажигают, направляясь от входной двери вглубь квартиры или дома, со словами:

"Пламя яркое Солнце заменит, в длинную ночь темень разгонит. Гореть свечам, беды выжигать, прогореть свечам — горестям исчезать".

Каждая свеча должна прогореть полностью, и если одна из них или несколько начинают чадить, дымить или искрить, проводят дополнительную очистку дома от негатива.

Приметы в день зимнего солнцестояния

Наши предки уделяли внимание мелочам, и благодаря народной мудрости даже в современном мире можно противостоять злу и привлекать в жизнь удачу. Народные приметы, основанные на наблюдениях, актуальны и по сей день.

По примете, в день зимнего солнцестояния можно увеличить урожай, если потрясти фруктовые деревья.

Еще одна примета гласит, что в день зимнего солнцестояния злые духи разгуливают по земле, и от них нужно защищаться. Для этого использовались не только обереги, но и хвойные ветки, которые развешивали по всему дому.

В этот день любое желание сбудется, если верить и не причинять никому зла.

На зимнее солнцестояние в доме должно быть число, иначе нечисть через порог шагнет и житья не даст.

Согласно поверью, в этот день можно разом избавиться от всех напастей, если выкинуть весь мусор, а также сжечь список того, что нужно оставить в прошлом.

Тем, кто в этот день грустит и печалится, неприятности грозят. Наши предки верили, что затеянный спор, конфликт или драка выльются проблемами на весь год.

На солнцеворот инея много — хлеба дружные взойдут. Дождь пойдет — весной воды много будет.

Беременным в этот день запрещалось работать, чтобы не навредить ребенку.

Зимнее солнцестояние — особое время, когда энергетика пространства меняется, и каждый человек способен найти путь к счастью. В этот день можно исполнить заветное желание, оставить в прошлом вредные привычки и дурные мысли, а также очиститься от негатива. Каждый обряд, ритуал или заговор читают в одиночестве, чтобы никто не мог навредить и украсть удачу.