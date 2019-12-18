Солнечное затмение 26 декабря: сброс негативной энергетики 2019 года

Конец 2019 года ознаменуется важным астрономическим событием. Произойдет самое мощное солнечное затмение за последние 250 лет. Оно даст всем нам возможность обнулить прошлое, переписать настоящее и изменить будущее.
Самым важным явлением в декабре станет кольцевое затмение Солнца (Луна буквально войдет внутрь Солнца для наблюдателя с Земли). Это событие с нетерпением ждут астрономы и с опасением — астрологи и биоэнергетики. Связано это с рядом характерных особенностей, привязанным к данному явлению.
Затмение спровоцирует в грядущие дни и месяцы кардинальные перемены, изменит наш мир, нашу жизнь, наше мышление. Поэтому, чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют обнулить негатив, который тянется из прошлого, и подготовиться к встрече совершенно новой жизни.
Солнечное затмение в декабре 2019 года
В четверг 26 декабря, в самый разгар новогодней суеты и приятных хлопот, произойдет кольцевое затмение Солнца в аспекте к Нептуну и в созвездии Козерога. На непродолжительное время энергетические потоки будут прерваны, но после вспыхнут с огромной силой.
На уровне энергетики произойдет полный перезапуск всех процессов. Все начатое на пороге затмения потеряет силу и лишится энергии для развития и дальнейшей реализации.
На уровне психики мы потеряем контроль сознания над подсознанием. Это обязательно спровоцирует бесконтрольную реакцию: беспокойство, тревожные мысли, психологический дискомфорт.
На уровне событий 26 декабря перемены затронут судьбы многих людей. События повлияют на быт, устоявшуюся жизнь, мышление и даже личные отношения. Произойдет снос старых схем, а принятые решения могут нести фатальный характер.
Учитывая тенденции наступающего затмения, астрологи советуют провести ментальную работу над собой, чтобы обнулить негативную энергетику, накопленную за последние годы.
Обнуление негатива 26 декабря: чистка с восстановлением
Полноценно жить с негативом невозможно. Рано или поздно он побеждает, — и тогда человеческая судьба рушится. По вине мощного солнечного затмения судьбы многих людей могут быть разрушены в преддверии новогодних праздников — 26 декабря. Один из способов справиться с деструктивным влияниям — сделать сброс.
Сброс негатива — это освобождение от переизбытка негативной энергетики. В первую очередь это способность психики заканчивать, трансформировать, отпускать и освобождаться:
Заканчивать — осмыслить прошлое и происходящее, сделать выводы, принять решение и больше к этому не возвращаться.
Трансформировать — создать условную энерго-форму, в которую будет произведен сброс. Примерно так: мы записываем все свои проблемы на листке бумаги, а потом сжигаем его.
Отпустить — оборвать все энергетические каналы и связи, не оставляя путей, по которым негатив может вернуться. У многих из нас загвоздка именно с отпусканием, а не решением проблем. Сбросить можно не только абстрактный негатив, но и людей.
Освободиться — символическое действие, которое условно освободит от сгустков негатива на тонком плане. В основном это напоминает ритуал. Освобождением может быть символическое принятие душа, сидение у костра, выброс старой одежды. Самое главное — подвести черту, сделать символичное действие, после которого станет хорошо и спокойно.
После того как совершите сброс на психологическом уровне, необходимо создать энергетические посылы на омоложение, исцеление, отказ от негативных установок и дурных привычек:
Решите семейные, родовые проблемы. К примеру, люди, имеющие глобальные проблемы в жизни (большие долги, трудности с созданием семьи или рождением детей), могут воспользоваться медитативными практиками на позитивные перемены в важных сферах жизни.
Гармонизуйте свои мысли и желания. Гигиена сознания очень важна. Показаны молитвы, общение с духовными наставниками, посещение церкви, благодарность к близким, позитивные установки. В день затмения можно запрограммировать свое будущее, но лишь при условии, что желания будут обдуманы и созидательны.
Излучайте любовь. Очень важно не только простить обиды, но и помочь близким освободиться от этого тяжкого бремени.
Избегайте любого насилия: психологического, словесного, физического. Запрещено распускать слухи, раздражаться, говорить о ком-то в плохом ключе. Затмение пробудит темные стороны человека, и вполне возможно, что внутренний демон вырвется наружу, начнет провоцировать на деструктивные кармические мысли и поступки. Злые слова, оскорбления, негативные эмоции могут обернуться проклятьем.
В четверг 26 декабря нас ждет шанс изменить свою жизнь, взять верный курс и начать новый путь, но лишь при условии, что весь негатив, тянувшийся из прошлого, будет сброшен и нейтрализован. Предлагаем подкрепить вышеупомянутые действия 3 верными способами, которые помогут очистить энергетику от негатива и избавиться от неудач. Мы желаем вам благополучно разрешить все жизненные трудности.