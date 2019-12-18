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Солнечное затмение 26 декабря: сброс негативной энергетики 2019 года

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Солнечное затмение 26 декабря: сброс негативной энергетики 2019 года
10:04 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В этот момент перезапустятся все энергетические процессы на нашей планете.

Конец 2019 года ознаменуется важным астрономическим событием. Произойдет самое мощное солнечное затмение за последние 250 лет. Оно даст всем нам возможность обнулить прошлое, переписать настоящее и изменить будущее.

Самым важным явлением в декабре станет кольцевое затмение Солнца (Луна буквально войдет внутрь Солнца для наблюдателя с Земли). Это событие с нетерпением ждут астрономы и с опасением — астрологи и биоэнергетики. Связано это с рядом характерных особенностей, привязанным к данному явлению.

Затмение спровоцирует в грядущие дни и месяцы кардинальные перемены, изменит наш мир, нашу жизнь, наше мышление. Поэтому, чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют обнулить негатив, который тянется из прошлого, и подготовиться к встрече совершенно новой жизни.

Солнечное затмение в декабре 2019 года

В четверг 26 декабря, в самый разгар новогодней суеты и приятных хлопот, произойдет кольцевое затмение Солнца в аспекте к Нептуну и в созвездии Козерога. На непродолжительное время энергетические потоки будут прерваны, но после вспыхнут с огромной силой.

На уровне энергетики произойдет полный перезапуск всех процессов. Все начатое на пороге затмения потеряет силу и лишится энергии для развития и дальнейшей реализации.

На уровне психики мы потеряем контроль сознания над подсознанием. Это обязательно спровоцирует бесконтрольную реакцию: беспокойство, тревожные мысли, психологический дискомфорт.

На уровне событий 26 декабря перемены затронут судьбы многих людей. События повлияют на быт, устоявшуюся жизнь, мышление и даже личные отношения. Произойдет снос старых схем, а принятые решения могут нести фатальный характер.

Учитывая тенденции наступающего затмения, астрологи советуют провести ментальную работу над собой, чтобы обнулить негативную энергетику, накопленную за последние годы.

Самый короткий день в 2019 году - день зимнего солнцестояния

Обнуление негатива 26 декабря: чистка с восстановлением

Полноценно жить с негативом невозможно. Рано или поздно он побеждает, — и тогда человеческая судьба рушится. По вине мощного солнечного затмения судьбы многих людей могут быть разрушены в преддверии новогодних праздников — 26 декабря. Один из способов справиться с деструктивным влияниям — сделать сброс.

Сброс негатива — это освобождение от переизбытка негативной энергетики. В первую очередь это способность психики заканчивать, трансформировать, отпускать и освобождаться:

  • Заканчивать — осмыслить прошлое и происходящее, сделать выводы, принять решение и больше к этому не возвращаться.

  • Трансформировать — создать условную энерго-форму, в которую будет произведен сброс. Примерно так: мы записываем все свои проблемы на листке бумаги, а потом сжигаем его.

  • Отпустить — оборвать все энергетические каналы и связи, не оставляя путей, по которым негатив может вернуться. У многих из нас загвоздка именно с отпусканием, а не решением проблем. Сбросить можно не только абстрактный негатив, но и людей.

  • Освободиться — символическое действие, которое условно освободит от сгустков негатива на тонком плане. В основном это напоминает ритуал. Освобождением может быть символическое принятие душа, сидение у костра, выброс старой одежды. Самое главное — подвести черту, сделать символичное действие, после которого станет хорошо и спокойно.

После того как совершите сброс на психологическом уровне, необходимо создать энергетические посылы на омоложение, исцеление, отказ от негативных установок и дурных привычек:

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  • Решите семейные, родовые проблемы. К примеру, люди, имеющие глобальные проблемы в жизни (большие долги, трудности с созданием семьи или рождением детей), могут воспользоваться медитативными практиками на позитивные перемены в важных сферах жизни.

  • Гармонизуйте свои мысли и желания. Гигиена сознания очень важна. Показаны молитвы, общение с духовными наставниками, посещение церкви, благодарность к близким, позитивные установки. В день затмения можно запрограммировать свое будущее, но лишь при условии, что желания будут обдуманы и созидательны.

  • Излучайте любовь. Очень важно не только простить обиды, но и помочь близким освободиться от этого тяжкого бремени.

  • Избегайте любого насилия: психологического, словесного, физического. Запрещено распускать слухи, раздражаться, говорить о ком-то в плохом ключе. Затмение пробудит темные стороны человека, и вполне возможно, что внутренний демон вырвется наружу, начнет провоцировать на деструктивные кармические мысли и поступки. Злые слова, оскорбления, негативные эмоции могут обернуться проклятьем.

В четверг 26 декабря нас ждет шанс изменить свою жизнь, взять верный курс и начать новый путь, но лишь при условии, что весь негатив, тянувшийся из прошлого, будет сброшен и нейтрализован. Предлагаем подкрепить вышеупомянутые действия 3 верными способами, которые помогут очистить энергетику от негатива и избавиться от неудач. Мы желаем вам благополучно разрешить все жизненные трудности.

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