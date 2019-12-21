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День святой Анны 2019: что нельзя делать 22 декабря

День святой Анны 2019: что нельзя делать 22 декабря
18:58 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Основные запреты дня связаны в основном с женщинами беременными.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Родителями Ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые вместе прожили более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что у нее будет Преблагословенная дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру.

Анна была набожной, милосердной и праведной, она решила поблагодарить Бога и отправилась в Иерусалим. Там она встретилась со своим мужем, который также имел весть от Божьего ангела. Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы особенно почитается всеми беременными женщинами. Они надеются на заступничество Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима.

Святая Анна – защитница женщин, беременных и младенцев. Если ребенок заболел, обратитесь к святой с молитвой. Те, кто столкнулся с проблемой бесплодия, тоже верят в силы святой. В этом случае стоит выучить и читать молитву.

Что нельзя делать:

Суеверным беременным в День Анны лучше посидеть дома: по поверью, если в этот день женщина на сносях попадется на глаза калеке или просто болеющему человеку – то и ребенок родится нездоровым.

Также беременным нельзя:

  • вязать, шить – то есть имело дело с нитками – судьбу ребенку спутаешь или завяжется пуповина;

  • разводить огонь – чтоб не было у малыша родимых пятен;

  • переступать острые предметы и упряжь – иначе жди тяжелых родов.

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Женщины вообще стараются в день своей женской покровительницы не заниматься физическим трудом – а больше молиться и поститься.

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Праздник, 22 декабря, Что нельзя делать, День Анны, День Анны 2019.
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