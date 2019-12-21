Осталось 11 дней: "еМалятко" запустят в 11 городах Украины

Новости Украины:Минцифры с Нового года запустит систему "еМалятко" в 11 городах Украины.

Система "Е-Малятко" стартует в 11 украинских городах через 11 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Е-Малятко" стартует за 11 дней в 11 украинских городах", - говорится в сообщении.

Так, сегодня заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов соцзащиты населения.

По ее результатам стало известно, что уже в новом году семьи получат удобный государственный сервис - при рождении малыша по одному заявлению онлайн можно получить 10 базовых услуг без очередей и бумаг.

Сначала сервис будет доступен для тестирования в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Рог, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.