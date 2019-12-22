Россия удерживает за решеткой почти сто человек по "крымским делам"

Новости Украины:В РФ за решеткой находится 88 человек по "крымским делам".

Россия удерживает за решеткой 88 человек по "крымским делам".

Об этом сообщила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник "Громадському радіо".

По словам Скрипник, в 2019 году Россия освободила 12 человек.

"Но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой".

Как отмечает правозащитница, Россия "якобы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, арестовывает еще больше".

"Таким образом, ситуация не улучшилась. Сейчас по "крымским делам" 88 человек находятся за решеткой", - заявила Скрипник.

Она также отметила, что в резолюции Генассамблеи ООН о защите прав человека в оккупированном Крыму отмечено, что за ухудшение состояния прав человека на полуострове ответствена Россия как оккупант.

"Из нового там говорится о преследовании Украинской православной церкви в Крыму, также напоминается о преследовании журналистов, о призыве в российскую армию и тому подобное. ... К сожалению, мы видим, это приводит к тому, что Россия начинает еще больше давить на другие страны, и, к сожалению, растет количество политических заключенных", - отметила Скрипник.