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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:05 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф

Новости Украины:Сегодня именины отмечают люди, которые носят прекрасное имя "Анна".

Имя имеет древнееврейское происхождение. Также Anne, Ann или Anna, от еврейского Hannah. В христианстве Анна — мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (Богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.

В Анне с раннего детства проявляется ее главное качество — доброта. Она с радостью ухаживает за котятами, щенками, птичками. Играя со своими куклами, обращается с ними, как с младшими детьми. В более старшем возрасте она способна оказать серьезную помощь своим близким, попавшим в затруднительное положение. Поможет старенькой соседке с покупками и в работах по дому. Заботы родных и близких ей людей становятся и ее заботами. Окружающие нередко этим злоупотребляют, но Анна не обижается.

Где бы ни училась или ни работала, она не бывает последней, учителя и начальники находят в ней надежную опору, при этом зависть друзей ей не грозит, потому что Анна и справедливость — это почти синонимы.

Анна нередко обладает привлекательной внешностью, она артистична. Умеет шить и красиво одеваться. Не выносит неряшливости и неопрятности. Анне больше подходит по духу работа, связанная с людьми. Она вполне может быть сестрой милосердия, учительницей, воспитателем. Отдает себя работе полностью, не заботясь при этом о материальной стороне дела.

Анна способна полюбить человека больного, пьющего или неудачника. При этом она никогда не будет сожалеть о своем выборе. Она безропотно будет нести свой крест в течение всей жизни, стремясь помочь несчастному человеку. Будет пытаться пробудить в нем жажду жизни и стремление к борьбе за место под солнцем. Анна — верная и преданная жена, но измен не переносит. Если сталкивается с грубостью и хамством, то замыкается в себе и терпеливо ждет лучших времен. Испытание одиночеством, связанное с возможным разводом, для Анны не всегда предпочтительнее попранного достоинства.

С детства здоровье не очень крепкое. Обычно у нее хрупкие кости. В школьном возрасте может ухудшиться зрение. Расположена к полноте. Могут возникнуть проблемы с суставами. Ей необходимо много свежего воздуха, длительный сон, продолжительные прогулки. Слабое место — легкие и бронхи, поэтому курить категорически запрещено

Поздравления 

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днём расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твоё сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.

 Анну поздравлять спешу,

Пожелания пишу:

Чтоб была ты терпеливой,

Самой важной и счастливой!

Чтоб мечты все оживали,

А все беды отступали.

Чтоб любимою была!

С твоим праздником тебя!

Поздравляем тебя, Анна!

Будь красива и желанна,

Будь нежна и будь юна

Расцветай, словно весна!

Солнцу в небе улыбнись,

К звездной красоте стремись,

Пусть счастливые ветра

Счастье принесут с утра!

Анечка, прими мои поздравления. Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой. Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей.

Будь всегда счастливой, Анна,

Ты сияй, как солнца лучик,

Нет тебя добрей и краше,

Становись ты только лучше,

Поздравления скорее

Принимай и улыбайся,

Слез пускай в глазах не будет,

Никогда ты не сдавайся!

День святой Анны 2019: что нельзя делать 22 декабря

Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.

Прекрасная девушка Анна

Таинственна и многогранна.

И может любить без оглядки...

Пусть жизнь твоя будет в порядке!

Пусть солнце на небе сияет,

Желания судьба исполняет.

Здоровье ничем не тревожит.

Пусть счастье любовь приумножит!

Аня, Аннушка, Анюта,

Поздравляю, ангел мой,

Пусть любовь, добро и нежность

Не расстанутся с тобой.

Пусть глаза искрятся счастьем

И сбываются мечты,

Я желаю, чтоб успешной

И активной была ты.

Милая Анна, великолепная Анечка, я поздравляю тебя и хочу пожелать никогда не сдаваться, всегда уверенно идти вперёд, постоянно верить в себя и свои мечты, как можно чаще взлетать к облакам счастья и блаженства, как можно реже грустить и каждый свой день превращать в чудесный праздник.

Милая Анна, сегодня — Ваш праздник,

Я Вас поздравляю, желаю добра.

Будьте всегда Вы красивы, успешны,

Жизнь Ваша пусть будет полна лишь тепла.

Пусть Вас на работе всегда уважают,

Родные пусть ценят и дарят любовь.

Достойны вы в мире всех комплиментов,

Пусть счастьем наполнится жизнь Ваша вновь.

Поздравляю, прекрасная Анна. Желаю, чтобы жизнь была наполнена прекрасным, светлым и добрым. Пусть ясным будет небо, пусть ярко светит солнышко, пусть иногда идёт спокойный ровный дождь, после которого появляется радуга в жизни и красивые полевые цветы. Пусть в жизни будет много целей, стремление к ним и успешное их достижение, пусть будет искренней любовь и настоящим счастье.

Анна, Анночка, Анюта, с праздником тебя.

Милая, хорошая девочка моя.

Пусть лишь только радости жизнь тебе несет,

И от всех печалей пусть Бог тебя спасет.

Дарим от души тебе этот поздравок:

Пусть светлее станет твой родной мирок.

Милая Аннушка, я тебя сердечно поздравляю и пожелать от души хочу великолепия души и счастья в сердце, доброй удачи на пути и успеха в делах, светлой надежды на лучшее и блестящих перспектив, обворожительной красоты и замечательного настроения.

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