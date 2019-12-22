У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Имя имеет древнееврейское происхождение. Также Anne, Ann или Anna, от еврейского Hannah. В христианстве Анна — мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (Богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.
В Анне с раннего детства проявляется ее главное качество — доброта. Она с радостью ухаживает за котятами, щенками, птичками. Играя со своими куклами, обращается с ними, как с младшими детьми. В более старшем возрасте она способна оказать серьезную помощь своим близким, попавшим в затруднительное положение. Поможет старенькой соседке с покупками и в работах по дому. Заботы родных и близких ей людей становятся и ее заботами. Окружающие нередко этим злоупотребляют, но Анна не обижается.
Где бы ни училась или ни работала, она не бывает последней, учителя и начальники находят в ней надежную опору, при этом зависть друзей ей не грозит, потому что Анна и справедливость — это почти синонимы.
Анна нередко обладает привлекательной внешностью, она артистична. Умеет шить и красиво одеваться. Не выносит неряшливости и неопрятности. Анне больше подходит по духу работа, связанная с людьми. Она вполне может быть сестрой милосердия, учительницей, воспитателем. Отдает себя работе полностью, не заботясь при этом о материальной стороне дела.
Анна способна полюбить человека больного, пьющего или неудачника. При этом она никогда не будет сожалеть о своем выборе. Она безропотно будет нести свой крест в течение всей жизни, стремясь помочь несчастному человеку. Будет пытаться пробудить в нем жажду жизни и стремление к борьбе за место под солнцем. Анна — верная и преданная жена, но измен не переносит. Если сталкивается с грубостью и хамством, то замыкается в себе и терпеливо ждет лучших времен. Испытание одиночеством, связанное с возможным разводом, для Анны не всегда предпочтительнее попранного достоинства.
С детства здоровье не очень крепкое. Обычно у нее хрупкие кости. В школьном возрасте может ухудшиться зрение. Расположена к полноте. Могут возникнуть проблемы с суставами. Ей необходимо много свежего воздуха, длительный сон, продолжительные прогулки. Слабое место — легкие и бронхи, поэтому курить категорически запрещено
Поздравления
Будь счастлива, прекрасная Анюта,
Улыбка на устах пусть расцветет,
Пускай же тебе каждая минута
Сегодня много солнца принесет!
Желаю добрых слов и позитива,
Гармонии, уюта, вдохновения!
Всегда будь удивительно красива,
И помни, ты достойна восхищения!
Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днём расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твоё сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.
Анну поздравлять спешу,
Пожелания пишу:
Чтоб была ты терпеливой,
Самой важной и счастливой!
Чтоб мечты все оживали,
А все беды отступали.
Чтоб любимою была!
С твоим праздником тебя!
Поздравляем тебя, Анна!
Будь красива и желанна,
Будь нежна и будь юна
Расцветай, словно весна!
Солнцу в небе улыбнись,
К звездной красоте стремись,
Пусть счастливые ветра
Счастье принесут с утра!
Анечка, прими мои поздравления. Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой. Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей.
Будь всегда счастливой, Анна,
Ты сияй, как солнца лучик,
Нет тебя добрей и краше,
Становись ты только лучше,
Поздравления скорее
Принимай и улыбайся,
Слез пускай в глазах не будет,
Никогда ты не сдавайся!
Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.
Прекрасная девушка Анна
Таинственна и многогранна.
И может любить без оглядки...
Пусть жизнь твоя будет в порядке!
Пусть солнце на небе сияет,
Желания судьба исполняет.
Здоровье ничем не тревожит.
Пусть счастье любовь приумножит!
Аня, Аннушка, Анюта,
Поздравляю, ангел мой,
Пусть любовь, добро и нежность
Не расстанутся с тобой.
Пусть глаза искрятся счастьем
И сбываются мечты,
Я желаю, чтоб успешной
И активной была ты.
Милая Анна, великолепная Анечка, я поздравляю тебя и хочу пожелать никогда не сдаваться, всегда уверенно идти вперёд, постоянно верить в себя и свои мечты, как можно чаще взлетать к облакам счастья и блаженства, как можно реже грустить и каждый свой день превращать в чудесный праздник.
Милая Анна, сегодня — Ваш праздник,
Я Вас поздравляю, желаю добра.
Будьте всегда Вы красивы, успешны,
Жизнь Ваша пусть будет полна лишь тепла.
Пусть Вас на работе всегда уважают,
Родные пусть ценят и дарят любовь.
Достойны вы в мире всех комплиментов,
Пусть счастьем наполнится жизнь Ваша вновь.
Поздравляю, прекрасная Анна. Желаю, чтобы жизнь была наполнена прекрасным, светлым и добрым. Пусть ясным будет небо, пусть ярко светит солнышко, пусть иногда идёт спокойный ровный дождь, после которого появляется радуга в жизни и красивые полевые цветы. Пусть в жизни будет много целей, стремление к ним и успешное их достижение, пусть будет искренней любовь и настоящим счастье.
Анна, Анночка, Анюта, с праздником тебя.
Милая, хорошая девочка моя.
Пусть лишь только радости жизнь тебе несет,
И от всех печалей пусть Бог тебя спасет.
Дарим от души тебе этот поздравок:
Пусть светлее станет твой родной мирок.
Милая Аннушка, я тебя сердечно поздравляю и пожелать от души хочу великолепия души и счастья в сердце, доброй удачи на пути и успеха в делах, светлой надежды на лучшее и блестящих перспектив, обворожительной красоты и замечательного настроения.