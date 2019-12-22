Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019

Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019
08:40 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:По еврейскому календарю в 2019 году Ханука выпадает на 22 декабря и завершится 30 числа.

Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.

История еврейского праздника Ханука берет свое начало с восстания Маккавеев против Селеквидов, диктатор которых захватил земли Израиля после смерти Александра Македонского и начал ущемлять права евреев. Им запретили изучать Тору и соблюдать шабат, заставляя жить по традиции другой культуры. Иудейский народ не стал терпеть подобного неуважения и решился на восстание — оно длилось три года и завершилось победой евреев, которым удалось освободить Иерусалимский храм от язычников.

Очистив осверненный храм от расставленных там идолов, евреи нашли там единственный кувшин масла для лампад, которого было очень мало и должно было хватить только на день. Но чудесным образом огонь горел целых восемь дней, которых хватило, чтобы евреи приготовили новые запасы масла, и освятили храм заново. В память об этом чуде мудрецы постановили, что ежегодно с 25 числа месяца кислев восемь дней подряд будут зажигаться свечи для публичного прославления чуда в благодарность Господу за его помощь, поддержку и чудеса.

Какие блюда готовят

На Хануку категорически запрещено поститься. В дни праздника принято устраивать обильные трапезы и застолья, во время которых евреи исполняют песни, соствленными в честь чудес Всевышнего. На Хануку по оригинальным рецептам готовят разнообразные блюда. Но главными символами праздника на столе считаются пончики с сахарной пудрой и латкесы, напоминающие картофельные драники. Приветствуются на праздничном столе жареные гренки с чесноком, жареные бобы, блюда из круп, обильно сдобренные маслом. молочные продукты и сыр.

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Что нельзя делать

Свечи в ханукиях зажигают после захода солнца. За полчаса до этого момента нельзя есть и заниматься любой работой, кроме изучения Торы. Пока огонь горит женщинам нельзя выполнять никакую работу в знак благодарности Всевышнему за освобождение от издевательств селеквидских захватчиков, присвоивших себе право первой ночи с каждой выходившей замуж еврейской девушкой. В дни праздника принято веселиться и радоваться чуду и спасению, поэтому категорически запрещено оплакивать умерших.

Огонь, горящий в ханукиях, священен, поэтому его ни в коем случае нельзя переносить с места на место. Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки сжигаются. Считается, что такой обряд защищает дом от негативной энергии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Приметы, Ханука, Ханука 2019, Иудейский праздник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь