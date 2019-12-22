Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019

Новости Украины:По еврейскому календарю в 2019 году Ханука выпадает на 22 декабря и завершится 30 числа.

Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.

История еврейского праздника Ханука берет свое начало с восстания Маккавеев против Селеквидов, диктатор которых захватил земли Израиля после смерти Александра Македонского и начал ущемлять права евреев. Им запретили изучать Тору и соблюдать шабат, заставляя жить по традиции другой культуры. Иудейский народ не стал терпеть подобного неуважения и решился на восстание — оно длилось три года и завершилось победой евреев, которым удалось освободить Иерусалимский храм от язычников.

Очистив осверненный храм от расставленных там идолов, евреи нашли там единственный кувшин масла для лампад, которого было очень мало и должно было хватить только на день. Но чудесным образом огонь горел целых восемь дней, которых хватило, чтобы евреи приготовили новые запасы масла, и освятили храм заново. В память об этом чуде мудрецы постановили, что ежегодно с 25 числа месяца кислев восемь дней подряд будут зажигаться свечи для публичного прославления чуда в благодарность Господу за его помощь, поддержку и чудеса.

Какие блюда готовят

На Хануку категорически запрещено поститься. В дни праздника принято устраивать обильные трапезы и застолья, во время которых евреи исполняют песни, соствленными в честь чудес Всевышнего. На Хануку по оригинальным рецептам готовят разнообразные блюда. Но главными символами праздника на столе считаются пончики с сахарной пудрой и латкесы, напоминающие картофельные драники. Приветствуются на праздничном столе жареные гренки с чесноком, жареные бобы, блюда из круп, обильно сдобренные маслом. молочные продукты и сыр.

Что нельзя делать

Свечи в ханукиях зажигают после захода солнца. За полчаса до этого момента нельзя есть и заниматься любой работой, кроме изучения Торы. Пока огонь горит женщинам нельзя выполнять никакую работу в знак благодарности Всевышнему за освобождение от издевательств селеквидских захватчиков, присвоивших себе право первой ночи с каждой выходившей замуж еврейской девушкой. В дни праздника принято веселиться и радоваться чуду и спасению, поэтому категорически запрещено оплакивать умерших.

Огонь, горящий в ханукиях, священен, поэтому его ни в коем случае нельзя переносить с места на место. Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки сжигаются. Считается, что такой обряд защищает дом от негативной энергии.