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Порошенко отметил вклад дипломатов в защите украинских позиций на международной арене

Порошенко отметил вклад дипломатов в защите украинских позиций на международной арене
18:50 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником – Днем сотрудников дипломатической службы Украины.

"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - говорится в тексте поздравления, размещенном на странице Порошенко в соцсети Facebook.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участие украинской делегации в заседании Совета ЕС, санкционная поддержка Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закрепление движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехи в международных судах, где РФ привлекается к ответственности, являются "мощными результатами работы украинской дипломатии".

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"Поздравляю с успехами украинских дипломатов! Ваш вклад по защите суверенитета и украинских позиций на международной арене чрезвычайно большой", - подчеркнул Порошенко.

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МИД, Петр Порошенко, День дипломата.
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