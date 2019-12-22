Сделать Украину снова великой: Зеленский поставил цели дипломатам

Новости Украины:Зеленский поставил украинским дипломатам амбициозные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед отечественными дипломатами амбициозные цели - сделать Украину сильной и влиятельной. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам дипломатической службы Украины, обнародованном на сайте главы государства, передает УНН.

"В Украине есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила в активной позиции и патриотизме ", - говорится в поздравлении.

По словам Зеленского, именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир, и наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить.

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей. Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу. На Вас возлагается большая ответственность за судьбу страны", - подчеркнул Президент.