23 декабря - приметы и обряды в День памяти Мины

Новости Украины:Великомученик Мина считается целителем глазных болезней - этот угодник действительно обладал даром чудотворения и действительно исцелял болезни глаз.

23 декабря церковь почитает память Мины Красноречивого – христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта. Был воином в городе Котуане.

Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию с целью подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, и сам начал проповедовать веру в Единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил ко Христу многих язычников.

Для суда над Миной был отправлен в Александрию епарх Ермоген, который видя стойкость верующего во время пыток, сам поверил в Иисуса. Узнав о происходящем, император поехал в Александрию и лично истязал Мину, который всё выдержал и не отрекся от веры, за что был обезглавлен. Его тело перевезли в Египет, где построили гробницу, а потом базилик и приют для паломников. Позже эти строения разрушили арабы.

Согласно преданию, Мина прославился своими целительскими способностями. Он помогал людям избавиться от глазных недугов. Поэтому на Руси он почитается как помощник в борьбе с заболеваниями глаз.

Также 23 декабря почитается память святителя Иосафа, появившегося на свет в 1705 году в бывшей Полтавской губернии (г. Прилуки). В возрасте семи лет отец его отдал в Киевскую духовную академию, в стенах которой он ощутил влечение к монашеской жизни. Через время он сообщил родителям о своём решении. Они просили его не принимать монашеский постриг. Но по окончанию обучения он, втайне от них, был пострижен в мантию.

Архиепископ Рафаил, которого Иоасаф встречал стихотворной речью, заметил его одаренность и немного позже посвятил в сан иеромонаха. Не покладая рук трудился Иоасаф на ниве пастырского служения. В августе 1744 года по указу императрицы Елизаветы Петровны его возвели в сан архимандрита, а спустя полгода назначили наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Умер святитель в возрасте 49 лет. Гроб с его телом 2,5 месяца стоял открытым в Свято-Троицком соборе. За это время тело не поддавалось тлению, и не потеряло вида и цвета.

Приметы дня:

Если погода ясная, то жди морозов.

Видны кольца вокруг луны и солнца – будет сильный снегопад.

Если снега навалило до самой изгороди, то в следующем году будет урожай плохой.

Звезды мерцают – к стуже.

Звезды ярко горят – к холодам.

Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.

Большая Медведица ярко сияет – к бурану.

Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.

Если погода ясная и безоблачная, то жди морозов.

Пиво в бочках пенится – к снегу.

Облака белые по небу плывут – к морозам.

Если сороки возле людского жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Человек, рожденный 23 декабря, по гороскопу Козерог. Эти люди целеустремленные, находчивые и амбициозные. У них большая сила воли и решительный характер. По натуре они лидеры. В качестве талисмана им подходят нефрит и малахит.