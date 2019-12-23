Последнее солнечное затмение 2019 года: какие опасности сулит и как его провести

Новости Украины:Кольцевое солнечное затмение 26 декабря 2019 года станет знаковым событием как для мира астрологии, так и для простых обывателей.

В конце 2019 года нас ожидает энергетически мощное солнечное затмение. Астрологи предупреждают о возможных опасностях. Конечно, не стоит поддаваться панике, но узнать о затмении лучше как можно больше.

Всю осень в сети нарастала всеобщая паника: появлялись сообщения, что в декабре произойдет затмение Солнца на 6 дней и мир погрузится во мрак, а некоторые даже были уверены, что грядет конец света. Совсем недавно ученые и астрологи опровергли многие опасения. Но вместе с тем появились новые угрозы и предостережения.

Что предвещает солнечное затмение в декабре 2019 года

Как правило, затмения не единичны: они проходят парами или тройками, а перерыв между ними составляет несколько недель. Астрологи называют такое явление "коридор затмений" и утверждают, что именно в этот период происходят роковые события, не поддающиеся влиянию. Так что в декабре нас ожидает существенный рост фактора фатальности.

Сразу несколько фактов обеспокоили астрологов. Во-первых, солнечное затмение в созвездии Козерога само по себе сулит проблемы. Усиление негативных качеств этого Знака может одарить нас упрямством в самый неподходящий момент. Второе важное явление — аспект Солнца к Нептуну. Планета иллюзий вытащит на поверхность весь негатив. Это может обернуться серьезными проблемами. И третье событие, которое нельзя оставить без внимания, — Новолуние. Лунная активность будет зашкаливать: в жизни могут происходить трансформации, от которых мы пытались сбежать.

Кольцевое затмение Солнца будет, безусловно, ярким зрелищем, но не для всех регионов. Ходили слухи, что оно погрузит мир во тьму на 6 дней и ночей, а кто-то говорит о северном сиянии в местах, где его никогда раньше не было.

Затмение Солнца в Козероге: какие опасности сулит и как его провести

Козерог — покровитель порядка, власти и контроля. В период затмения негативные качества, свойственные этому Знаку, будут мешать всему зодиакальному кругу. Солнечное затмение затронет сферу финансов, партнерские отношения, частную жизнь.

Чтобы эта во многом критическая дата прошла благополучно и не сказалась на жизни негативным образом, важно фокусироваться на хорошем. К сложностям этого дня нужно отнестись как к переходу на новый виток развития.

Правильный настрой нейтрализует негативные события и мысли, а значит, появится шанс поменять жизнь к лучшему. Затмение не обязательно несет негатив, скорее непостоянство, снос старых схем и кардинальные трансформации. Неизвестности принято бояться, но кто сказал, что нельзя направить энергетические всплески и спады себе на пользу? В такие моменты обостряется интуиция и неординарные способности, вплоть до дара предсказания, так что если вы хотите узнать, что сулит грядущее, то пользуйтесь представленными возможностями. Только помните о предостережениях и защите своей энергетики.

Общая рекомендация на 26 декабря — самодисциплина, осторожность и избегание стрессовых ситуаций. Астрологи и эксперты советуют:

уделить время духовным практикам и поиску гармонии;

избегать ссор и скандалов;

думать о хорошем;

научиться говорить "нет";

побороть в себе страхи и комплексы;

очистить карму добрыми делами и светлыми мыслями;

избавиться от бытового и энергетического хлама;

разобраться в своих желаниях, развеять сомнения;

потерпеть с важными решениями и перенести их на начало января.

Последнее затмение 2019 года выделяют особенно. В этот кармический и во многом опасный день произойдет трансформация, разрыв прежних связей, расширение горизонта возможностей. Настраивайтесь на лучшее: проведите медитацию, успокойте свои мысли.

26 декабря — отличный день для того, чтобы избавиться от всего лишнего, зарядиться мощной энергией и помечтать о будущем. Впереди Новый год, и лишний стресс нам сейчас совсем ни к чему.