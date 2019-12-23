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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
11:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Согласно православному календарю, в эту дату вспоминают монаха Никона Печерского, прожившего всю жизнь в Киево-Печерской Лавре.

Обычно в Никонов день разжигали костры, поскольку хотели прославить Солнце. Также по солнцу прогнозировали погоду на ближайшее время. Есть и ряд народных примет этого дня!

В церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения. При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин Никона, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того чтобы служить Никону.

Обычно Никону молились для того чтобы отогнать нечистую силу, считая, что она сейчас выглядит в виде метели и может убить человека. 24 декабря старались не выходить из дома без особой необходимости и спать ложились пораньше. Зажигали лампады и призывали солнце приятии на землю. Считалось, что в этом случае можно будет спастись от ведьм, которые летают на метлах и вызывают метели. Также говорили, что в летающем снеге находится демон, которому холодно, а потому, он пытается погреться у очага. Нужно было положить у порога топор острием к двери, чтобы существо не проникло в дом.

Интересно, что нечистую силу порой наделяли достоинствами. Так, если у человека начиналась лихорадка, то выгребали печную золу и выходили на улицу, став спиной к ветру на любом перекрестке. Произносили заговор и верили, что вихри унесут болезнь. С помощью ветра можно было приворожить любимую девушку. Для этого вечером 24 декабря выходили из дома, когда из печи шел черный дым. Вставали к дыму лицом и произносили заговор. Так можно было привязать к себе девушку.

Загадывали желание и отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к рождеству ветка распускалась, то для тех, кто верит в приметы, это означало, что загаданное желание сбудется. Если ветка еще и зацветала, то это сулило неожиданную радость.

Приметы дня:

Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.

Лучи солнца вверх простираются – к стуже, вниз – к метели.

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Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.

Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.

Горшки через край кипят – будет облачно.

Человек, рожденный 24 декабря, по гороскопу Козерог. Эти люди наделены позитивом и доброжелательностью. При первой встрече они располагают к себе. Никакие испытания не способны их сломить. Они при любых ситуациях поражают окружающих оптимизмом и хорошим настроением. В качестве талисмана им подходят опал и нефрит.

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