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Ирина Федишин рассказала о деталях ДТП по дороге во Львов

Ирина Федишин рассказала о деталях ДТП по дороге во Львов
15:46 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости Украины:В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус.

ДТП с автомобилем певицы Ирины Федишин в ночь на 16 декабря обошлось без трагических последствий, но вспоминать о нем сегодня страшно.

Об этом артистка рассказала в коротком комментарии для программы "Зірковий шлях" телеканала "Україна". После концерта в Шепетовке Федишин и ее супруг отправились домой во Львов. Решив остановиться на одной из заправочных станций, супруги почувствовали сильный удар.

"Я в этот момент как раз наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку на кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар", - вспомнила исполнительница. 

 
 
 
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Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода Вчора, повертаючися з концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості «влетів» у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах, викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові #іринафедишин #федишин #аварія #дтп

Публикация от Ірина Федишин

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В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус. Вероятность травм была довольно высокой и супругов с места аварии забрала "скорая" для дальнейших обследований. "К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно", - добавила Федишин.

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ДТП, Авария, Знаменитости, Певица, Артистка, Ирина Федишин.
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