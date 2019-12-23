Ирина Федишин рассказала о деталях ДТП по дороге во Львов

ДТП с автомобилем певицы Ирины Федишин в ночь на 16 декабря обошлось без трагических последствий, но вспоминать о нем сегодня страшно.
Об этом артистка рассказала в коротком комментарии для программы "Зірковий шлях" телеканала "Україна". После концерта в Шепетовке Федишин и ее супруг отправились домой во Львов. Решив остановиться на одной из заправочных станций, супруги почувствовали сильный удар.
"Я в этот момент как раз наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку на кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар", - вспомнила исполнительница.
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Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода Вчора, повертаючися з концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості «влетів» у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах, викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові #іринафедишин #федишин #аварія #дтп
В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус. Вероятность травм была довольно высокой и супругов с места аварии забрала "скорая" для дальнейших обследований. "К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно", - добавила Федишин.