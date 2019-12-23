Ирина Федишин рассказала о деталях ДТП по дороге во Львов

Новости Украины:В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус.

ДТП с автомобилем певицы Ирины Федишин в ночь на 16 декабря обошлось без трагических последствий, но вспоминать о нем сегодня страшно.

Об этом артистка рассказала в коротком комментарии для программы "Зірковий шлях" телеканала "Україна". После концерта в Шепетовке Федишин и ее супруг отправились домой во Львов. Решив остановиться на одной из заправочных станций, супруги почувствовали сильный удар.

"Я в этот момент как раз наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку на кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар", - вспомнила исполнительница.

В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус. Вероятность травм была довольно высокой и супругов с места аварии забрала "скорая" для дальнейших обследований. "К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно", - добавила Федишин.