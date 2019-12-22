"Родительская любовь": Ирина Билык поделилась нежным снимком (Фото)

Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что наслаждается материнством. Артистка вместе с фотографом Асланом Ахмадовым воспитывает 4-летнего сына Табриза. На днях звезда показала, насколько вырос ее отпрыск.
Ирина Билык – одна из самых активных блогеров украинского шоу-бизнеса. На инстаграм-странице певицы можно увидеть множество частных кадров, а также размышлений на важные темы. Не забывает 49-летняя Ирина Билык делиться и семейными фотографиями. 21 декабря в сети появилось ее чувственное фото с сыном Табризом.
Вероятно, автором фотографии стал муж артистки – фотограф Аслан Ахмадов. Ранее Ирина Билык рассказывала, что он приедет в Украину, чтобы провести праздники и день рождения сына в семейном кругу. Для черно-белого фото звездная мама нежно обняла 4-летнего Табриза, укутав его в плед.
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Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь. А что вы вкладываете в понятие «Семейные ценности»? Какие традиции существуют в вашей семье? #иринабилык #табризахмадов #irinabilyk #семейныетрадиции #семейныеценности #родительскаялюбовь #irynabilyk @podium_kids_ua
Уже в посте артистка поделилась размышлениями о семейных ценностях. По словам Ирины Билык, не существует большей любви, чем родительская, что она и охотно продемонстрировала в кадре.
"Семейные ценности – не просто традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все, что семья переживает вместе внутри своего дома. Нет связи крепче, чем семейные узы и не существует чувства большего, чем родительская любовь", – прокомментировала фото Ирина Билык.