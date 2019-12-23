"Я не убийца, а музыкант": Антоненко выразил готовность к сотрудничеству со следствием

Новости Украины:Антоненко готов сотрудничать со следствием и просит не избирать ему меру пресечения.

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко просит суд освободить его из-под стражи и обещает сотрудничать со следствием.

Об этом Антоненко сказал на заседании Киевского апелляционного суда, который рассматривает жалобу на решение Печерского райсуда Киева о содержании его под стражей.

При этом Антоненко ответил утвердительно на вопрос судьи, действительно ли он отказывался давать следователям показания, сославшись на ст. 63 Конституции.

Также он заявил, что заинтересован в раскрытии убийства Шеремета, что хочет вернуться к семье и детям, и подозрения к нему безосновательны, он не убийца, а музыкант, который своим творчеством пропагандирует службу в Вооруженных силах.

В свою очередь прокуроры считают, что Антоненко должен находиться под стражей, что он говорит неправду, когда обещает сотрудничать со следствием, ведь до сих пор отказывался давать показания по делу об убийстве журналиста.

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугар и супружескую пару добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугар.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугар меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников из-за подозрений в предвзятости следователей.

Адвокат сегодня попросил Киевский апелляционный суд избрать Антоненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, другой защитник просил суд вообще не избирать Антоненко никакой меры пресечения.