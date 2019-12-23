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В ООН отреагировали на поездку Путина в оккупированный Крым

В ООН отреагировали на поездку Путина в оккупированный Крым
22:15 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Генсек ООН прокомментировал открытие железнодорожного сообщения по "крымскому мосту".

Оценка Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем действий России по открытию железнодорожного моста через Керченский пролив опирается на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос Укринформа, какова реакция Генсека ООН на очередное грубое нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, он отметил: "Могу сказать, что мы руководствуемся резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины".

Путин в поезде проехался по Крымскому мосту

Как сообщалось, резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров.

Как сообщалось ранее, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения из РФ в оккупированный Крым.

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ООН, Владимир Путин, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик.
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