В ООН отреагировали на поездку Путина в оккупированный Крым

Новости Украины:Генсек ООН прокомментировал открытие железнодорожного сообщения по "крымскому мосту".

Оценка Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем действий России по открытию железнодорожного моста через Керченский пролив опирается на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос Укринформа, какова реакция Генсека ООН на очередное грубое нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, он отметил: "Могу сказать, что мы руководствуемся резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров.

Как сообщалось ранее, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения из РФ в оккупированный Крым.