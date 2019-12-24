Суд продлил срок содержания под стражей "правой руке" Крысина

Новости Украины:Суд объявил о решении продлить срок содержания под стражей до 20 февраля

Шевченковский районный суд Киева 23 декабря рассмотрел ходатайство обвинения о продлении меры пресечения свободы фигуранту дела об убийстве Вячеслава Веремия Павлу Бялаю, которого следствие считает "правой рукой" Юрия Крысина. Об этом сообщает "Левый Берег".

"Суд объявил о решении продлить срок содержания под стражей до 20 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним: по версии следствия, Бялай стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. "Титушки" остановили такси, вытащили из него журналиста Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия. Стрелял другой участник группы "титушек" - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.

21 декабря суд не продлил Бялаю меру пресечения из-за отказа от адвокатов. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения насобирала 13 томов материалов дела, а также 37 гигабайт видео- и аудиозаписей.