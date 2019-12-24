Смелянский: Укрпочта начинает продажу своих активов

Новости Украины:"Укрпочта" привлечет независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе.

Государственное предприятие "Укрпочта" начинает процесс продажи активов и на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч кв. м. Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

"Начинаем процесс продажи активов. Укрпочта на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч м. кв. Это то, что не используется в повседневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д", - написал он.

Смелянский добавил, что "Укрпочта" привлечет независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе.

"Причем мы привлечем их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца и никто не смог нас обвинить в продаже дешево и кому-то "особенному", - уточнил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 12 октября поручил ключевым органам государственной власти, а также госкомпаниям "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укрзализныця" провести аудит своего имущества, на основании которого найти избыточные активы для продажи.