Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря

Новости Украины:В старину было принято на Спиридона встречать рассвет, забравшись на самую высокую местность в округе.

В церкви 25 декабря почитается память святого Спиридона Тримифунтского, который жил на территории Кипра в III-IV вв. В детстве Спиридон, даже несмотря на годы, вел праведную жизнь и искренне верил в Бога, был доброжелательным и отзывчивым. За добрые дела он был награжден целительским даром, а также мог изгонять бесов. После смерти своей супруги Спиридон стал епископом города Тримифунта на Кипре. Согласно преданию, однажды случилась достаточно продолжительная засуха, и святитель с помощью молитвы смог вызвать дожди. Своим примером Спиридон показывал, как должен вести себя настоящий христианин, был трудолюбивым и добрым. Также он заботился о строгом соблюдении церковных правил и сохранности текста Священного Писания в неизменном виде.

На Киевской Руси этот день называли Переворотом и даже говорили, что Спиридон сам поворачивает солнце так, чтобы оно не скрылось от людей. Работать на Спиридона запрещалось, но можно было гадать. Люди 25 декабря часто пытались узнать, будет ли плодородным будущий год, руководствуясь приметами. Для этого можно было наблюдать за ветром. Если он менял направление в течение дня, то год будет урожайным. После солнцеворота хозяйке нужно было воткнуть серп в притолоку. Хозяин в это время вклинивал топор в порог. Делали это для того чтобы сила инструмента частично перешла к дому и защитила жильцов от нечисти.

Со святителя Спиридона солнце на лето, а зима на мороз поворачивают, поэтому в народе его не иначе как Поворотом или Солнцеворотом называют, примечая: "Со Спиридона Поворота, хоть на воробьиный скок, а прибавится денек". И то правда, ведь с этого времени солнце день ото дня будет все выше по небесной лестнице подниматься, а темные ночи, словно стыдясь износившегося за зиму платья, начнут все проворнее за краешек земли прятаться.

Но хоть и слыл Спиридон Поворотом, далеко не всегда он солнечным выдавался, поэтому по характеру наступившего дня в народе издавна о погоде Новогодья гадали. Если на 25 декабря солнышко "играло" - ждали святок ярких, морозных, а если "хмурился" Спиридон, как правило, теплой, но пасмурной выдавалась святочная неделя. Иней, что кудрявился на ветках деревьев,- оттепель предсказывал, а ветер своим постоянством поражал, задувая от Спиридона до дня весеннего равноденствия "с одного угла".

Хотя Солнцеворот в официальных праздниках не числился, серьезной работы в этот день никто не начинал, разве что хозяйки норовили лишний раз в курятник заглянуть, чтобы из правого рукава кур гречихой прикормить. Говорят, от этого они быстрее и лучше нестись начинали, не забегая в соседние дворы и не "соря" яйцами где попало.

А мужики на 25 декабря вишневыми веточками запасались, гадая по ним о будущем урожае. Для этого нужно было поставить "вишневый букетик" в воду, разместить его в "переднем" углу и Рождества дожидаться. Если на веточках больше цветов, чем листьев распустится, не будет нужды в плодах садовых, наверняка уродятся они на славу. А если посохнут веточки или листьев на них значительно больше, чем цветов, окажется - на хороший урожай не надеялись, полагая, что его либо выморозит, либо градом побьет. Но на всякий случай яблоньки в саду от снега стряхивали - авось пронесет и все еще заладится. Недаром же Спиридон "светом хвалился, коровам бока согревая".

Впрочем, Спиридонове солнце "хоть и ярко, да не жарко", ласковы его лучи, а морозного узора на окнах им нипочем не растопить. Но и за то спасибо, что светлее стало на улице и на душе от этого празднично и чисто.

Полагалось кормить куриц именно из правого рукава – так они будут лучше нестись. Была распространена традиция закликать солнце 25 декабря. Для этого люди разжигали костры. Старались не ходить в лес без особой необходимости, поскольку считали, что медведь может ворочаться в берлоге, услышать человека, проснуться и напасть на него. Считали день опасным, поскольку происходила борьба между светом и тенью. Однако в дневное время можно было развлекаться, и крестьяне выходили во двор, чтобы слепить снеговика либо поиграть в снежки. Поднимались на высокие горки и закликали солнце, катались на санях.

Приметы

С какой стороны на Спиридона ветер дует – оттуда и будет он дуть до самого весеннего равноденствия.

Если солнце в этот день светит лучисто, то на Новый год будет морозная и ясная погода.

Если хмурый день и иней на деревьях, то на Новый год будет тепло и пасмурно.

По погоде следующих после Спиридона 12 дней судят, какой будет погода в ближайшие 12 месяцев.

Если в этот день направление ветра менялось, то следующий год будет богат на урожай гречихи.

Если воробьи начинают пух и перья к своим гнездам тащить, то жди морозов.

Если солнышко с самого утра светит, то Новый год ясным будет.

Ветки можжевельника сгибаются – к метели.

Пасмурное утро – к ранней весне.

Если домашняя скотина в стойло просится, то будет снегопад.

Человек, рождённый 25 декабря, по гороскопу Козерог. Он отличается практичностью и жаждет гармонии, обаятельный и хорошо ладит с людьми, что помогает ему добиться успеха во многих сферах. Несмотря на независимость и практичность, именинник этого дня внимательно относится к окружающим и проявляют заботу о ближних. В качестве талисмана ему подходит оникс и александрит.