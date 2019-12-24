В Минветеранов призывают обратить внимание на семьи погибших защитников

Новости Украины:Коляда рассказала о количестве необеспеченных жильем семей погибших украинских воинов.

241 семья погибших защитников Украины нуждается в решении жилищного вопроса.

Об этом на заседании Совета развития громад и территорий заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.

"Я хочу обратиться, особенно к представителям облгосадминистраций. У нас в Украине еще 241 семья погибших наших защитников не обеспечена жильем. Это должно быть первоочередной вашей и нашей задачей", - сказала Коляда.

При этом министр заявила, что она готова "выступать партнером в лоббировании интересов на уровне правительства".

Как известно, 22 декабря на счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, предусмотренные на программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.