В Раду внесут законопроект, облегчающий проведение забастовок

Новости Украины:В Минэкономики верят, что забастовки являются эффективным механизмом защиты прав работников.

Новый законопроект о забастовках, который сейчас разрабатывается в Верховной Раде, должен существенно облегчить их проведение.

Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Вносится новый законопроект о забастовках. Он будет вноситься парламентским комитетом. Этот законопроект облегчает забастовки. Мы верим, что забастовки, предупредительные забастовки, являются эффективным механизмом защиты прав работников", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики предлагает в новом законопроекте о труде сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако при этом позволить сторонам договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе.