Президент подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

Новости Украины:Речь идет о ликвидации так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на оценке недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит правки в Налоговый кодекс и ликвидирует так называемые "площадки Яценко" (законопроект 2047-д). Об этом сообщает сайт парламента.

Принятый документ отменяет необходимость внесения информации и получения её из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Так, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на её основании заключить сделку в отношении объекта недвижимости. Посредники в виде "площадок" нужны больше не будут.

В случае несогласия со стоимостью недвижимости человек имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, которая есть сейчас.

Согласно закону, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости. Базу данных отчетов такой оценки должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Верховная Рада 5 декабря приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Авторизованные электронные площадки появились в Украине в конце 2017 года во время принятия госбюджета на 2018 год. Одна из поправок к Налоговому кодексу предполагала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко ("площадки Яценко"), однако сам Яценко отрицает любую связь с этими площадками.

Упомянутый сервис был посредником и пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. За период с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок было взыскано более 700 миллионов гривен.