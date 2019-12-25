Украинцам рассказали о важности электронной трудовой книжки

Новости Украины:Электронная трудовая книжка в частности должна защитить от манипуляций работодателя.

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность работниками иметь электронную трудовую книжку, которая должна защитить их от "манипуляций" работодателя.

Об этом в эфире Громадського заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

"Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она.

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что в Украине будет проведена реформа занятости. В частности, в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, поскольку сейчас работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства.