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Украинцам рассказали о важности электронной трудовой книжки

Украинцам рассказали о важности электронной трудовой книжки
07:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: sharij.net

Новости Украины:Электронная трудовая книжка в частности должна защитить от манипуляций работодателя.

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность работниками иметь электронную трудовую книжку, которая должна защитить их от "манипуляций" работодателя.

Об этом в эфире Громадського заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

"Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она.

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

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"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что в Украине будет проведена реформа занятости. В частности, в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, поскольку сейчас работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства.

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Работа, Трудоустройство, Минэкономики, Трудовой кодекс, Электронная трудовая книжка.
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