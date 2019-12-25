У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своем благодаря христианству.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.

Имя Александр может видоизменять своё звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определённых странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Обладатель имени Александр яркий, проницательный и наблюдательный мужчина. Он всю свою жизнь строит своё счастье, он убеждён, что только он сам сможет сделать то, что нужно ему, хотя он не прочь (и даже очень постарается) перенести часть работы на других, но будет тщательно контролировать её выполнение.

У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.

Александр очень приятный, нежный кавалер, но не ждите от него романтики и ярких эмоций. Он скуп на эмоции "на людях", только при очень близком и личном общении можно увидеть его чувственную натуру, ощутить на себе его эмоциональные всплески. Разум преобладает над эмоциями у этого мужчины.

Его можно привлечь к карьере в сфере продаж, маркетинга и рекламы, что позволяет ему поддерживать тесные контакты с общественностью. Юридическая, социальная или медицинская области также могут занять его пытливый ум, творчество – одна из сфер, где Александр может неограниченно проявить свои способности. Он может стать как и актером, так и художником, писателем. Наиболее часто Александр предпочитает руководить, при этом сфера может быть абсолютно любая, как организация перевозок в масштабах страны, так и управление сетью маникюрных салонов.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька. Пусть путь твой приведёт тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть искренне счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Поздравляю тебя, Александр. твоё имя значит "защитник", вот поэтому я и хочу пожелать тебе всегда твёрдо и браво защищать своих близких, свои чувства, свои мечты от любой зависти и неудачи. Будь гордым и успешным Александром, добрым и весёлым Сашкой! Всех благ тебе, дорогой.

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звёзд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твоё сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

Сашок, дорогой, в твой день рождения пожелаю-ка тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

Дорогой Александр, поздравляю тебя и в этот чудный день я хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достатка и оптимизма. Будь всегда в себе уверен, смело борись за свой успех, красиво покоряй девичьи сердца и достойно побеждай любого соперника.