Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций

Новости Украины:Новый закон предусматривает отмену лицензий для операторов телекоммуникаций.

В Украине вступил в силу закон №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию". Данный закон предусматривает отмену лицензий для операторов телекоммуникаций.

Документ устраняет коллизию между нормами закона о лицензировании и законом о телекоммуникациях. Иными словами он исключает сферу телекоммуникаций из перечня видов хозяйственной деятельности, для которой необходима лицензия.

Законом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

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