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Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций

Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций
10:18 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Новый закон предусматривает отмену лицензий для операторов телекоммуникаций.

В Украине вступил в силу закон №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию". Данный закон предусматривает отмену лицензий для операторов телекоммуникаций. 

Документ устраняет коллизию между нормами закона о лицензировании и законом о телекоммуникациях. Иными словами он исключает сферу телекоммуникаций из перечня видов хозяйственной деятельности, для которой необходима лицензия. 

Законом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

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Верховная Рада, Закон, Лицензия, 20, Отмена лицензии.
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