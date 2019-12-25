Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря

Новости Украины:В этот день по народным поверьям по небу летали ведьмы.

С этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 - было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года.

Но хоть и был Евстрат солнышку рад, а только со Спиридона Солнцеворота, "пережив поворот - метели брали разворот". А связываться с этими снежными барынями охотников не находилось, потому что с давних пор жило в народе мнение, согласно которому метели черти "заваривали", справляя в снежной круговерти свои "нечистые" свадьбы с местными ведьмами и колдуньями.

Путник, случайно попавший в "бесовский хоровод", мог выбраться из него благодаря молитве и особому чародейному кольцу, бросив его в отчаянную минуту под ноги со словами: "Кольцо, мое кольцо, не ударь в грязь лицом". Впрочем, некоторым помогала выйти из метели обычная навощенная нитка с узелком на конце. Говорят, она, упав на землю, всегда узелком к дому ложилась, где уже и не чаяли увидеть живым затерявшегося в метели путника. А потому, по присущей всем русским привычке, то Бога о помощи молили, то ругали ушедшего последними словами, причитая: "Не послушался, дурак, старших, вот и заблудился. А был бы умным, лежал бы себе на печи, с боку на бок поворачиваясь, от сна к сну переходя".

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти. Есть и приметы, которые стоит отслеживать в этот день!

В народе говорили о том, что именно 26 декабря ведьмы собираются на посиделки и советуются между собой о том, как схватить солнце и истребить его. Нельзя было сквернословить на день Евстрата, поскольку ведьма на голову прямо с неба упадет. Не оставляли у входа веник, ибо приметы гласили, что нечисть его утащить могла для того чтобы использовать для поднятия снежных вихрей, которые заметут солнце. Не впрягали 26 декабря в сани белую лошадь, поскольку верили, что в противном случае в дом покойника привезешь.

В народных сказаниях ведьмы всегда изображались как старые и толстые бабы с растрепанными и седыми волосами, с длинными костлявыми руками. Ведьма умела оборачиваться кошкой, кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Также она могли стать и неодушевленным предметом, например, иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. У каждой ведьмы обычно было по 12 обликов.

Существовали также ворожеи, которые покидали свое жилище, оборотившись птицами, дымом или вихрем. Именно поэтому, по поведению вихря часто судили о том, что ведьма рядом находится. Например, дым из трубы жилища ведьм никогда не был тихим и спокойным, а всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды. Верили, что ведьмы могли летать не только на метле, но также на лопате или другой утвари, связанной с очагом, так как они колдовали перед печью. Говорили, если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, то ведьма не вернется в дом, поскольку не сможет его отыскать. Именно колдуньям были подвластны урожаи и неурожаи, здоровье и болезни скота, погода. Поэтому в этот день проводили различные обряды, чтобы бороться с кознями злых духов.

Приметы и поверья дня:

Какая погода стоит сегодня, таким и январь будет.

Сквернословить 26 декабря нельзя, иначе ведьма прямо с неба на голову упадет.

Веники у входа оставлять нельзя, потому что ведьмы утащат и с их помощью поднимут вихрь, чтобы солнце замести.