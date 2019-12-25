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Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев

Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
10:41 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кабинет министров одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением в Украине.

Кабинет министров Украины одобрил проект Закона об охране здоровья населения от вредного воздействия табака ("О внесении изменений в некоторые Законы Украины об адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента"). Об этом сообщает пресс-центр Правительственного портала.

Так Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными” и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению.

К запрещенным веществам относят:

  • Приложения, которые имеют свойства делать дым цветным;
  • Вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеют какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус или интенсивность дыма;
  • Кофеин, таурин или другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью;
  • Витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет и вкусовые добавки в сигаретах.

Также проектом Закона вводятся новые для маркировки табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и будут занимать значительно большую часть упаковки сигарет - 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений.

Кроме табачных изделий, проект Закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, не содержит табака и который можно потреблять через процесс сгорания.

В Украине приравняют электронные сигареты к табачным

Отметим, что впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета”.

"В документе дается определение для е-сигарет согласно правил в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, который содержит никотин, через мундштук, или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара", - говорится в сообщении.

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Минздрав, Сигареты, Табак, Электронная сигарета, Борьба с курением.
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