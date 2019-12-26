Опасности, которые подстерегают нас на Новый год

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Для врачей и служб скорой помощи, которые дежурят утром 1 января, это одна из самых трудных смен года, и ее всегда следует помнить из-за мрачных историй.

Переломы от падения.

Наиболее распространенные травмы в течение Нового года — от падения. Травматологи говорят, что люди падают с горок во время катания на санях, падают на обледенелых тротуарах и просто падают из-за опьянения.