Опасности, которые подстерегают нас на Новый год

Для врачей и служб скорой помощи, которые дежурят утром 1 января, это одна из самых трудных смен года, и ее всегда следует помнить из-за мрачных историй.
Переломы от падения.
Наиболее распространенные травмы в течение Нового года — от падения. Травматологи говорят, что люди падают с горок во время катания на санях, падают на обледенелых тротуарах и просто падают из-за опьянения.
Травмы от фейерверков.
Фейерверки называют второй вероятной причиной травм во время новогодних праздников. Молодые люди, к сожалению, очень часто становятся жертвами контрафактных фейерверков.
Компрессионные переломы позвонков.
Тюбинги опасны, особенно для взрослых. Спускаясь вниз и подпрыгивая на кочках и холмах, вы можете получить серьезные травмы. Это редко относится к детям из-за их небольшого веса, но пьяный и весёлый взрослый может испытывать серьезные проблемы, от грыжи позвоночника до полного перелома позвонка.
Травмы и состояния, связанные с алкоголем.
Данные показывают, что во время зимних каникул очень много людей умирают от причин, связанных с алкоголем. Более того, решающее большинство летальных исходов приходится на 1 января. Пьянство и замерзание на снегу, а также ранения от разбитых бокалов для шампанского и другие связанные с алкоголем травмы.
Отравление.
Иногда опасность представляют самые любимые вещи. Знаменитый салат "Оливье" может очень быстро испортиться, если он был приготовлен утром и оставлен вне холодильника. И это происходит очень часто, когда есть избыток еды, и холодильник не может вместить все это — перед зимними каникулами многие навязчиво покупают больше еды, чем они могут фактически съесть или сохранить.