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Опасности, которые подстерегают нас на Новый год

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Опасности, которые подстерегают нас на Новый год
13:19 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости Украины:Зимние каникулы - что может пойти не так? Все.

  • 1

    Для врачей и служб скорой помощи, которые дежурят утром 1 января, это одна из самых трудных смен года, и ее всегда следует помнить из-за мрачных историй.

    Переломы от падения.

    Наиболее распространенные травмы в течение Нового года — от падения. Травматологи говорят, что люди падают с горок во время катания на санях, падают на обледенелых тротуарах и просто падают из-за опьянения.

  • 2

    Травмы от фейерверков.

    Фейерверки называют второй вероятной причиной травм во время новогодних праздников. Молодые люди, к сожалению, очень часто становятся жертвами контрафактных фейерверков.

  • 3

    Компрессионные переломы позвонков.

    Тюбинги опасны, особенно для взрослых. Спускаясь вниз и подпрыгивая на кочках и холмах, вы можете получить серьезные травмы. Это редко относится к детям из-за их небольшого веса, но пьяный и весёлый взрослый может испытывать серьезные проблемы, от грыжи позвоночника до полного перелома позвонка.

  • 4

    Травмы и состояния, связанные с алкоголем.

    Данные показывают, что во время зимних каникул очень много людей умирают от причин, связанных с алкоголем. Более того, решающее большинство летальных исходов приходится на 1 января. Пьянство и замерзание на снегу, а также ранения от разбитых бокалов для шампанского и другие связанные с алкоголем травмы.

  • 5

    Отравление.

    Иногда опасность представляют самые любимые вещи. Знаменитый салат "Оливье" может очень быстро испортиться, если он был приготовлен утром и оставлен вне холодильника. И это происходит очень часто, когда есть избыток еды, и холодильник не может вместить все это — перед зимними каникулами многие навязчиво покупают больше еды, чем они могут фактически съесть или сохранить.

Как подготовиться к Новому 2020 году Крысы?

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