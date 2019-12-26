Зверобой будет судиться с Трубой

Новости Украины:Маруся Зверобой подала заявление на Романа Трубу

Военная Маруся Зверобой заявила, что подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога.

Об этом заявила Зверобой и ее адвокат Юрия Писаренко после допроса.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (с обыском, – УП) с определением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", - завила Зверобой.

"Было подано заявление о совершении уголовного преступления по ст. 366 – служебный подлог. А именно – должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР", - добавил адвокат.

Зверобой отметила, что "что-то не складывается у людей с Шевченковским судом, но очень хорошо складывается с Печерским". Это им показалось странным, поэтому они подали заявление о преступлении и хотели бы услышать объяснения по этому поводу.