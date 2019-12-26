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Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР

Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Маруся Зверобой говорит, что в даный момент ее вызвали как свидетеля, однако ее могут сделать подозреваемой.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Журналистам она заявила, что сейчас ее вызвали в качестве свидетеля, однако волонтер опасается, что ее статус могут переквалифицировать и взять ее под арест.

"Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд, суды у нас проводятся бездоказательно...", - рассказала она.

Волонтер также отметила, что решение о ее вызове на допрос в ГБР подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя, если это дело ведет Центральный аппарат ГБР, то вызов должен быть подписан в Шевченковском райсуде.

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Зверобой пришла на допрос в футболке с надписью "Я не верю" и фото подозреваемых в причастности к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск по месту жительства Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в жилище волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков для жизни президента.

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Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представлении на снятие неприкосновенности с Федины.

Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

2 декабря Зверобой уже приходила в Государственное бюро расследований, однако на допросе не была.

Напомним, утром 28 ноября силовики пришли с обысками в квартиру волонтера Маруси Звиробий.

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Допрос, ГБР, Волонтер, Маруся Зверобой, Елена Биленькая.
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