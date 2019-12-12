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"Единство - оно такое": Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде

"Единство - оно такое": Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде
21:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Маруся Зверобой не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета.

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что если волонтера, военного медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, будут судить, она выступит в её защиту.

Об этом Зверобой заявила в эфире "5 канала", комментируя обнародованную Национальной полицией аудиозапись, на которой Кузьменко обсуждает возможность покушения на Зверобой или похищения её детей.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство - оно такое", - заявила Зверобой.

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

"Я только "Пуму" (Инна Грищенко – ред.) узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - заявила Зверобой.

Убийство журналиста Шеремета: подозревают троих задержанных

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, а также музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также супруги Владислав и Инна Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению.

Среди материалов дела на брифинге были представлены материалы, согласно которым подозреваемые, в частности Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения "сакральной жертвы", при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой.

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"Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву", - сообщил Коваль.

Помимо возможности покушения обсуждался также вариант похищения детей Зверобой.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Маруся Зверобой.
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