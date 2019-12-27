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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
10:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:28 декабря православная церковь почитает память канонизированного игумена, известного как покровителя мореплавателей.

Длительность дня медленно, но верно увеличивается. Как правило, погода 28 декабря устанавливается достаточно морозная. Говорили: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

В церкви 28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы. В этой же обители Митрофан впоследствии принял постриг, получив имя Трифон, а также был рукоположен в иеромонахи. Через некоторое время Трифон становится игуменом монастыря. На Руси Трифон почитается как покровитель моряков, и именно ему молятся в случае опасности. Этот день был важным и с точки зрения примет!

Люди говорили о том, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на землю поступают солнечные лучи, и очень важно было помочь им справиться с зимней стужей. Для этого утром выносили на улицу горячие угли и высыпали их на снег, чтобы испугать злых духов.

Народные приметы и обычаи дня

В народе издавна утверждали, что, начиная с конца декабря, день становится намного длиннее потому, что на землю в большом количестве поступают солнечные лучи. Задача людей – помочь им справиться с зимней стужей и холодами. В народе было принято с самого утра выносить на улицу горящие угли и высыпать их на снег для того, чтоб помочь солнышку и нагреть воздух, отогнать мороз и напугать злых духов.

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Принято было в этот день также прикармливать птиц для того, чтоб облегчить им участь в зимние дни, а также способствовать тому, чтоб они своим чириканьем помогали солнышку, разгоняли стужу. В народе говорили, что в день Трифона даже птицы в лесу замерзают, потому и считалось важным оказывать им помощь.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Стефан, Трифонов день, Какой завтра праздник, Праздник 28 декабря.
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