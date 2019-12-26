Никаких нелегальных АЗС: Гончарук сделал заявление

Новости Украины:Алексей Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего.

Дал доручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств. Также он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.