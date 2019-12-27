27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день

Новости Украины:В пятницу, 27 декабря, в церкви почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана.

Традиции на 27 декабря

Наступили самые темные дни в году, считалось, что в это время на свет Божий выходят ехидны, кикиморы, жмутся к окнам, скребутся в двери. Чтобы отпугнуть нечистую силу, надо было в этот день почаще умываться - нежить воды больше всего боится, недаром черта иногда называли неумытым. Вода считалась особым очистительным средством. Не умывшись, нельзя было делать шагу со двора.

Считалось, что если сесть на лошадь неумытым, она непременно или понесет, или сильно натрет себе спину упряжью. Никакое дело, начатое без того что­бы брызнуть на себя несколько капель воды, не могло счастливо кончиться. Иногда думали, что неумытых убивает молнией, поскольку именно за ними гоняется Илья- пророк в огненной колеснице. "Положить лишнюю ложку к обеду - неумытого кормить", "Качать ногой за обедом - неумытому люльку качать", - говорили в народе. По этому дню делали свои прогнозы погоды крестьяне.

Погода этого дня указывает погоду февраля, если лютая зима. В старину говорили: если лютая зима, будет жаркое лето. Если в этот день было холодно, снежно и ветрено, то наши предки считали, что такая погода предвещает хороший урожай. Если погода в течение дня меняется, то столько же раз и зима меняться будет.

Приметы и поверья

Какая погода сегодня, такая и в феврале будет.

Если в Филимонов день морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.

Если день тёплый, то лето будет жарким.

Погода в течение дня меняется – к оттепели.

Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.

Если ночью иней, то днем будет снегопад.

Синие пятна над лесом – к снегу.

Если вороны всей стаей каркают, а гуси лапы под себя поджимают, жди похолодания.

Человек, рождённый 27 декабря, по гороскопу Козерог. Эти персоны уверенные в себе, целеустремленные и честолюбивые. Они искренне беспокоятся за близких и готовы оказать им бескорыстную помощь. В качестве талисмана им подходит турмалин или жемчуг.