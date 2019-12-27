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Увольнять или нет? В Минкульте получили заявление Березовской

Увольнять или нет? В Минкульте получили заявление Березовской
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:МКМС согласовало увольнение гендиректора телеканала UA|TV Людмилы Березовской.

Министерство культуры, молодежи и спорта получило заявления на увольнение генерального директора Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПІУ) UA|TV Людмилы Березовской и еще трех сотрудников канала.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в Facebook.

"Сегодня министерство получило заявления от администрации Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" относительно согласования с 28.12.2019 по соглашению сторон следующих работников: генерального директора Березовской Людмилы Владимировны, заместителя генерального директора по техническим вопросам Куценко Александра Ивановича; заместителя генерального директора по информационной политике – шеф-редактора Овдиенко Татьяны Петровны, заместителя генерального директора по вопросам финансовой деятельности Мозговой Натальи Николаевны. Министерство как орган управления согласовало увольнение вышеуказанных работников", - сообщает Максимчук.

Он отметил, что выполнение обязанностей руководителя Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" до проведения конкурсного отбора на должность генерального директора будет возложено на заместителя генерального директора Островскую Юлию.

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Максимчук отметил, что конкурсный отбор будет проведен максимально оперативно.

Заместитель руководителя МКМС отметил, что государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил Максимчук.

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Минкульт, Анатолий Максимчук, МКМС, Людмила Березовская.
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