Увольнять или нет? В Минкульте получили заявление Березовской

Новости Украины:МКМС согласовало увольнение гендиректора телеканала UA|TV Людмилы Березовской.

Министерство культуры, молодежи и спорта получило заявления на увольнение генерального директора Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПІУ) UA|TV Людмилы Березовской и еще трех сотрудников канала.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в Facebook.

"Сегодня министерство получило заявления от администрации Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" относительно согласования с 28.12.2019 по соглашению сторон следующих работников: генерального директора Березовской Людмилы Владимировны, заместителя генерального директора по техническим вопросам Куценко Александра Ивановича; заместителя генерального директора по информационной политике – шеф-редактора Овдиенко Татьяны Петровны, заместителя генерального директора по вопросам финансовой деятельности Мозговой Натальи Николаевны. Министерство как орган управления согласовало увольнение вышеуказанных работников", - сообщает Максимчук.

Он отметил, что выполнение обязанностей руководителя Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" до проведения конкурсного отбора на должность генерального директора будет возложено на заместителя генерального директора Островскую Юлию.

Максимчук отметил, что конкурсный отбор будет проведен максимально оперативно.

Заместитель руководителя МКМС отметил, что государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил Максимчук.